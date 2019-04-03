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Отомстил: Ляшко слил в сеть телефоны Зеленского и Коломойского

STYLERПерсоны    03.04.2019 - 10:25
Отомстил: Ляшко слил в сеть телефоны Зеленского и Коломойского
Ляшко опубликовал телефоны Зеленского и Коломойского в Facebook (коллаж РБК-Україна)

Ляшко пошел на радикальные меры ради возмездия

Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook личные телефоны Владимира Зеленского, который по результатам выборов президента Украины победил в первом туре, олигарха Игоря Коломойского и генерального директора "1+1" Александра Ткаченко.

При чем на такой ход Олег Ляшко, по его словам, был вынужден пойти после того, как сотрудница "плюсов" слила в сеть его контактный номер. Политик признался, что уже второй день подряд его спамят звонками и сообщениями со всего бывшего Советского Союза. 

Теперь Олегу Ляшко пришлось сменить номер, которым он пользуется уже более 20-ти лет - с 1998 года.

Отомстил: Ляшко слил в сеть телефоны Зеленского и Коломойского

Ляшко опубликовал телефоны Зеленского и Коломойского в Facebook (фото: facebook.com/O.Liashko)

К слову, лидер "Радикальной партии" по результатам выборов президента Украины набрал 5,47% голосов.

Ранее мы также сообщали, что Олег Ляшко проголосовал на выборах с нарушением избирательного законодательства.

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