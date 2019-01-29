Патриот и полиглот: интересные факты из жизни Епифания (видео)

Styler собрал интересные факты из жизни настоятеля ПЦУ
Видео: РБК-Украина
Уже третьего февраля состоится интронизация Епифания - возведение на престол митрополита Киевского и всея Украины. По этому поводу мы собрали интересные факты о жизни главы автокефальной украинской церкви.
Отец бросил мать будущего настоятеля ПЦУ Епифания (Сергея Думенко), когда ему было всего месяц. После этого мужчина не появлялся в жизни владыки.
Религиозные аналитики называли Думенко, который прошел путь от мирянина до постоянного члена Священного Синода УПЦ КП всего за 2,5 года, одним из наиболее перспективных архиереев Киевского патриархата, способных впоследствии возглавить УПЦ.
По церковным меркам, Епифаний, которому на момент возведения в сан не было и 40 лет, – практически юноша. Так, когда патриарх Филарет стал во главе УПЦ КП, ему было 66, Макарию на момент избрания его главой УАПЦ в 2015 году - за 70.
В свое время был редактором интернет-проекта "Ровно Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива".
Епифаний год находился в Греции, где стажировался в Афинском национальном университете на Философском факультете.
В научном наследии митрополита Епифания более 50 научных публикаций, в том числе несколько монографий по православному богословию.
О том, что в стране должна быть создана своя Поместная Украинская Православная Церковь, митрополит говорил еще в 2013 году
С самого начала войны поддерживает украинскую армию и помогает семьям бойцов.
На счету Епифания Ордена "За заслуги" II и III степеней, награды Правительства, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины.
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