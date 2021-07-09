Пираты от косметологии. Как компания "МДА Украина" Марии Федчук уклоняется от налогов

Скандал вокруг компании "МДА Украина" не утихает уже которую неделю. И обнаруживаются все новые свидетельства того, что за красивым фасадом косметологической компании скрываются нечистые на руку люди. Очередным подтверждением этого стали всплывшие схемы ухода компании от налогов, которые, по всей видимости, организовала собственник компании, сертифицированный тренер международной компании Allergan Aesthetics Мария Федчук совместно со своим супругом Владимиром Федчуком и экс-директором "МДА Украина" Ольгой Демченко.

По внешним признакам, "МДА Украина" создает впечатление успешной компании: офис в дорогом бизнес-центре на Печерске, аренда которого измеряется тысячами долларов, несколько машин высокого класса, шикарные корпоративы.

Но возникает закономерный вопрос: почему же Мария Федчук не только пыталась "договориться" с аудитором, чтобы скрыть документацию "МДА Украина", но даже перерегистрировала компанию под схожим названием ("М.Д.А. Украина"), после открытия уголовного дела. Мы решили выяснить, что же именно она пытается скрыть.

Самый простой способ определить, насколько добросовестным является бизнес - посмотреть, как он платит налоги. Как должна работать ответственная дистрибьюторская компания?

Если вкратце: покупать товар, реализовывать его, платить НДС, налог на прибыль, оплачивать текущие расходы и вкладывать деньги в развитие бизнеса.

А каким образом организовывала свою роботу "МДА Украина".

Практически весь свой товар компания реализовывает через несколько компаний, которые Мария Федчук и Ольга Демченко представляли партнерам по бизнесу, как надежных дистрибьюторов. Эти компании руководство "МДА Украина" нашло очень быстро и никогда не меняло. Хотя казалось бы, чтобы наладить надежное сотрудничество требуется много времени и большой кредит доверия.

Так что же это за компании, которые так быстро вошли в доверие к руководству "МДА Украина"? Оказалось, что это их же компании. Если конкретнее – ФОПы, зарегистрированные на друзей и родственников топ-менеджмента компании. Всего в 2020 году было зарегистрированы около 10 ФОПов, которые занимались "деятельностью посредников, специализирующихся на торговле другими товарами".

Среди лиц, которые на которых они были зарегистрированы, сам Владимир Федчук, супруг главного бухгалтера "МДА Украина" Андрей Блажевский и другие связанные лица.

Зачем компании продавать свой товар связанным фирмам? Все дело в налогах.

Допустим, "МДА Украина" покупала условный товар за 50 гривен. Затем перепродавал его своим же фирмам за 55 гривен. А те, в свою очередь, реализовывали его по 100 гривен. Но налоги "МДА Украина" платит не со 100 гривен, а с 55! Более того, отгружался товар прямо со складов "МДА Украина". То есть фактически все операции существовали только на бумаге.

Сам факт таких манипуляций вызывает ряд вопросов к супругам Федчук. Ведь одно дело – говорить о патриотичных чувствах, и совсем другое – честно вести свой бизнес и исправно платить налоги в бюджет.

Один из бывших сотрудников компании на условиях анонимности рассказал, что работники компании могли приобрести одно из средств по закупочной цене за 400 гривен. Его цена в интернет-магазинах сейчас превышает 1500 гривен. Если вычесть маржу конечного дистрибьютора, то цена косметики могла вырасти в 3 раза.

Ситуация прояснилась лишь после того, как Мария Федчук решила от партнеров избавится и перевести все активы с компании "МДА Украина" на "М.Д.А. Украина", где она уже была единоличным владельцем.

Сколько именно средств таким образом выводились из компании и оседали в карманах точно сказать сложно. По предварительным оценкам таким образом с 1 июня 2020 года по текущий момент финансовый ущерб компании из-за таких махинаций мог составить не менее 1,5 млн долларов.

Учитывая то, сколько дорогих покупок супруги совершили за прошлый год – не трудно предположить, в чьих интересах они использовались.

Однако, еще одно, не менее неприятное для клиентов "МДА Украина" то, что их де-факто также сделали соучастниками преступления. Проверки, которые обязательно пройдут в рамках открытого уголовного дела, вполне могут их затронуть.