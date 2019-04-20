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Пощечина всему миру: беременная Меган Маркл попала в громкий скандал

STYLERПерсоны    20.04.2019 - 12:05
Пощечина всему миру: беременная Меган Маркл попала в громкий скандал
Меган Маркл и принц Гарри возмутили общественность заявлением о родах (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри скроют факт родов от общественности

Меган Маркл и принц Гарри недавно заявили о том, что намерены скрыть тайну рождения ребенка внутри семьи. Традиционно о родах узнает первой королева Елизавета II. Королевский эксперт Кэрол Мэлоун заявила в Sky News, что заявление герцогов стало "пощечиной" для всех поклонников королевской семьи. Она спросила, почему герцог и герцогиня Сассекские не хотят позировать "две жалкие минуты" для своих поклонников.

Меган Маркл заявила также что намерена рожать в воду, возможно она и вовсе не поедет в роддом.

"Кто-то должен объяснить мне, как заявление, в котором будут указаны имя, вес и пол ребенка, нарушит их конфиденциальность или лишит их драгоценного семейного времени", - высказалась эксперт о заявлении герцогов.

Она назвала эту "тайну родов" Меган Маркл "пощечиной" для всех фанатов бывшей актрисы.

"Это беспрецедентная пощечина для армии порядочных, простых людей, которые любят королевскую семью и считают рождение королевского наследника национальным праздником - праздником, от которого они теперь отказались", - добавила Мэлоун.

Пощечина всему миру: беременная Меган Маркл попала в громкий скандал

Меган Маркл и принц Гарри возмутили общественность заявлением о родах (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Эксперт считает, что действия Меган Маркл и принца Гарри просто не уважительны.

"Никто не ожидает, что Меган будет выставлять напоказ своего ребенка через несколько минут после родов, и, конечно, они имеют право на личное время с малышом, но, трудно будет провести две жалкие минуты вне больницы, махая и улыбаясь людям, которые только хотят пожелать им добра?" – недоумевает специалист.

Напомним, что Меган Маркл приготовила очень дорогой подарок для ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что свекор Меган Маркл нечаянно проговорился о дате родов.

А также мы писали, что Кейт Миддлтон внезапно расстроила королеву Елизавету II.

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