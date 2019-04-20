Ляпас всьому світу: вагітна Меган Маркл потрапила в гучний скандал

Меган Маркл і принц Гаррі обурили громадськість заявою про пологи (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі приховають факт пологів від громадськості

Меган Маркл і принц Гаррі недавно заявили про те, що мають намір приховати таємницю народження дитини всередині сім'ї. Традиційно про пологи дізнається першою королева Єлизавета II. Королівський експерт Керол Мелоун заявила в Sky News, що заява герцогів стала "ляпасом" для всіх шанувальників королівської сім'ї. Вона запитала, чому герцог і герцогиня Сассекські не хочуть позувати навіть "дві жалюгідні хвилини" для своїх шанувальників.

Меган Маркл заявила також, що має намір народжувати в воду, можливо, вона й зовсім не поїде в пологовий будинок.

"Хтось повинен пояснити мені, як заява, в якій будуть вказані ім'я, вага і стать дитини, порушить їх конфіденційність або позбавить їх дорогоцінного сімейного часу", - зауважила експерт про заяву герцогів.

Вона назвала цю "таємницю пологів" Меган Маркл "ляпасом" для всіх фанатів колишньої актриси.

"Це безпрецедентний ляпас для тієї армії порядних, простих людей, які люблять королівську родину і вважають народження королівського спадкоємця національним святом - святом, від якого вони відмовилися", - додала Мелоун.

Меган Маркл і принц Гаррі обурили громадськість заявою про пологи (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Експерт вважає, що дії Меган Маркл і принца Гаррі просто неповажливі.

"Ніхто не чекає, що вона буде виставляти напоказ свою дитину через кілька хвилин після пологів, і, звичайно, вони мають право на особистий час з малюком, але, чи важко провести дві жалюгідні хвилини поза лікарні, махаючи і посміхаючись людям, які тільки хочуть побажати їм добра?" – дивується фахівець.

Нагадаємо, що Меган Маркл приготувала дуже дорогий подарунок для дитини.

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