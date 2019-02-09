Последний крупный динозавр: Шнуров посвятил стих Сергею Юрскому

Исполнитель решил прокомментировать сообщение о кончине известного актера
Эпатажный российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее "порвал" сеть песенкой про Новый год, посвятил стих Сергею Юрскому. Соответствующий пост артист опубликовал 8 января в социальной сети Instagram.
В традиционной для себя поэтической манере исполнитель Сергей Шнуров решил прокомментировать сообщение о кончине широко известного советского актера Юрского:
Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр.
"Любой фильм делал уникальным своим талантом", - написал один пользователь.
"Слава ему и вечная память. Гениальный актер", - добавил второй.
"Время неумолимо. Огромная утрата", - подхватил третий.
Скриншот: (instagram.com/shnurovs)
Как сообщалось ранее, музыкант Сергей Шнуров написал стих о секретном удостоверении "Штази" президента РФ Владимира Путина.
А также рассказывали о том, что лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.
Напомним, что ранее Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк.