Сделает трагедию: стало известно о планах Линдеманна на Лободу

О будущем Лободы и Тилля Линдеманна поведала экстрасенс

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн на самом деле не испытывают друг к другу каких-то огромных романтических чувств. И то, что они время от времени появляются на публике вместе - всего лишь показуха. В этом уверена таролог и экстрасенс, которая специализируется на отношениях российских и мировых звезд.

По словам специалиста, в случае Лободы и Линдеманна речь идет не об очень глубоких отношениях.

"Великодушие и терпимость, как просто эмоция. Все легко может измениться", - говорит таролог.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн (фото: instagram.com/lobodaofficial)

По ее словам, Тилль - как личность с философским взглядом на мир и мечтатель - постоянно на своей волне. Это не тот человек, который нагружает себя моралью. Он считает, что "вся жизнь - игра".

"Такое отношение можно назвать влюбленностью. Но влюбленностью "понарошку", - уверена экстрасенс.

А Лобода, в свою очередь, по сей день "лишена покоя и находится в состоянии глубокой озабоченности и подавленности". Это отчасти связано с "эгоизмом, манипуляциями, любовью к самому себе, потаканием своим желаниям".

Таролог уверена, что Тилль рано или поздно "порвет" отношения со Светланой и "сделает из этого трагедию" (предпосылки для этого уже есть). И это несмотря на то, что Лободе "определенно хочется завоевать легендарного исполнителя".

"Что произойдет на самом деле? Отношения продолжатся, но все-таки это больше похоже на деловую хватку, нежели на любовные излияния", - резюмировала экстрасенс.

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Видео: РБК-Украина