Сменила стилиста и пошла на дно: Лободу раскритиковали за нелепый образ

Лободу в Инстаграм раскритиковали за нелепый наряд
Лобода в Инстаграм опозорилась нелепым образом. Поклонники украинской певицы считают, что артистка выбрала для концерта несочетаемые между собой вещи для нового сценического образа. Некоторые даже сравнили ее наряд с классическими образами Филиппа Киркорова. Свое мнение фаны выразили под свежими снимками артистки.
Светлана Лобода опубликовала снимки с крайнего концерта, на котором она изображена в блестящем боди с анималистичным принтом. Свой образ она дополнила черной шляпой и оригинальными очками с светлой оправой.
Лобода в инстаграм опозорилась нелепым образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Фанаты посчитали, что артистка очень красива и "ее не испортит даже такой убогий наряд". Некоторые посоветовали Светлане сменить стилиста:
Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.
Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.