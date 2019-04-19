Змінила стиліста і пішла на дно: Лободу розкритикували за безглуздий образ

Лобода в Instagram зганьбилася безглуздим образом. Шанувальники української співачки вважають, що артистка обрала для концерту непоєднувані між собою речі для нового сценічного образу. Деякі навіть порівняли її вбрання з класичними образами Філіпа Кіркорова. Свою думку фани висловили під свіжими знімками артистки.

Світлана Лобода опублікувала знімки з крайнього концерту, на якому вона зображена в блискучому боді з анімалістичним принтом. Вона доповнила свій образ чорним капелюхом і оригінальними окулярами з світлою оправою.

Лобода в instagram зганьбилася безглуздим чином (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фанати порахували, що артистка дуже красива і "її не зіпсує навіть таке убоге вбрання". Деякі порадили Світлані змінити стиліста:

Профіль Лободи – а на фото Кіркоров))))

Її не зіпсує навіть таке убоге вбрання.

Фу, боже, навіщо ви це наділи????

Шановна Світлана. Прошу вас повернути назад вашого попереднього стиліста. На вас неможливо дивитися. Раніше відчувався стиль, тепер – хаос шмоток.

Вау! Я так одягалася на дискотеку в 2007-му)

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно прокоментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.

Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.