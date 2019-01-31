В центре Киеве умер экс-помощник Кучмы (фото)

Политику был 71 год

В Киеве на бульваре Леси Украинки недалеко от здания Центральной избирательной комиссии скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж. Политику был 71 год. Как передают "Вартові.Еспресо", у политика случился сердечный приступ.

Согласно предварительной информации, он умер, выходя из своего дома. Проживал Корж неподалеку от ЦИК возле станции Метро "Печерская".

По словам очевидцев, внезапно мужчине стало плохо, и они позвонили в "скорую".

Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Фото: uazmi.net

Отмечается, что полиция в связи с установлением естественной причины смерти уголовное производство не открывала.

Анатолий Корж был народным депутатом с 1990 до 1994 года.

С 1992 года - советник по вопросам контроля, в январе - ноябре 1993 года - помощник премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

В апреле 1996 - январе 1997 года - заведующий отделом кадров Администрации Президента Украины. В декабре 1996 - ноябре 1997 года - заведующий 1-го отдела Администрации Президента Украины.

В октябре 1997 - марте 2005 года - помощник президента Украины Леонида Кучмы.

Анатолий Корж был награжден медалю "За трудовое отличие", был лауреатом премии советских профсоюзов.

Как сообщалось ранее, 16 декабря 2018 года умер бывший ректор Налоговой академии, нардеп трех созывов Петр Мельник.

Также мы писали о том, что 7 июля 2018 года в возрасте 89 лет скончался украинский диссидент, политик и общественный деятель Левко Лукьяненко.