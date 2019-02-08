Умер известный актер, исполнитель роли Остапа Бендера

Стала известна причина смерти артиста

В Москве, на 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что в конце декабря Юрский был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу и были отменены все спектакли с его участием.

8 февраля Сергей Юрский умер от остановки сердца в три часа ночи. Он был дома — в своей квартиры на юго-западе Москвы. Врачи приехали, но спасти не смогли.

Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Окончил школу с золотой медалью, а потом поступил на юридический факультет. Во время учебы увлекся театром и участвовал в постановках. После 3-го курса юрфака поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского. Почти сразу его пригласили в труппу Большого драматического театра имени Горького.

Фото: Сергей Юрский (facebook.com/SergeiYursky)

В 1974 году дебютировал как режиссер, поставив спектакль "Мольер" по Булгакову.

Известность Юрскому принесли роли Викниксора в фильме "Республика ШКИД" и Остапа Бендера в "Золотом теленке".

Сергей Юрский много преподавал, писал книги и пьесы. Большинство публикаций были подписаны псевдонимом Вацетис.

Он категорически осуждал действия российских властей и в 2006 году был среди деятелей культуры, которые призывали остановить войну в Чечне.

В 2014 году он осудил стремление российских властей вмешиваться в дела Украины и назвал это "неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья".

Был дважды женат. Брак с актрисой Зинаидой Шарко распался в 1968 году, от второго брака, с актрисой Натальей Теняковой у него родилась дочь – Дарья Юрская, которая также стала актрисой.

На счету у Юрского более 50 работ в кино и на телевидении, а также много работ в театрах. Самые известные фильмы, в которых снимался Юрский, это "Черная Чайка", "Республика ШКИД", "Золотой теленок", Король-олень", "Расмус-бродяга", "Время встречи изменить нельзя", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", "Королева Марго".

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