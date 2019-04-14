У Юлии Началовой в документах другое имя и фамилия

Юлия Началова, которая умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни, по документам имела двойную фамилию. После смерти известной певицы вскрылись малоизвестные факты, которые ранее не были известны общественности, пишут росСМИ.

Настоящая полная фамилия артистки - Началова-Алдонина. Это указывалось в депутатском запросе Оксаны Пушкиной с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище для Юлии Викторовны.

Певица познакомилась со своим будущим мужем футболистом Евгением Алдониным в 2005 году. Через шесть лет их брак был расторгнут, однако бывшие супруги сохранили уважительные отношения, а Юлия оставила фамилию Алдонина.

Добавим, что звезда говорила о том, что просто не хотела менять документы и тратить время на бумажную волокиту.

Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Также стало известно, что Юлия Началова при крещении получила церковное имя Иулия (жившая в 3-м веке святая Иулия Коринфская считалась одной из семи праведниц, отказавшихся отречься от христианства и также принявших мученическую смерть). Кстати, эта святая почитается и в православной, и в католической церквях.

Имя Иулия в дословном переводе с латыни означает "июльская", в греческом языке переводится как "пушистая". Вот и в документе, свидетельствующем о крещении Юлии Началовой, стоит ее настоящее церковное имя – Иулия.

Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Как сообщалось ранее, семья первого мужа певицы Юлии Началовой подвергается травле.

Также мы писали о том, что зазвездившийся Филипп Киркоров устроил громкий скандал на похоронах Началовой.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни и тяжелой борьбы за жизнь, длившейся несколько дней. Ранее сообщалось, что она стала девятой участницей проекта "Последний герой", которая трагически погибла в раннем возрасте. Некоторые люди считают, что существует мистика, которая отправляет в мир иной известных людей, которые были участниками шоу.