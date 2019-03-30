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Желают детям смерти: экс-муж Началовой сделал печальное заявление

STYLERПерсоны    30.03.2019 - 22:44
Желают детям смерти: экс-муж Началовой сделал печальное заявление
Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Неизвестные угрожают семье Дмитрия Ланского - бывшего мужа Юлии Началовой

Семья первого мужа певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни, подвергается травле. Об этом сам Дмитрий Ланской сказал в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, самое печальное то, что травле в школе подвергаются его дети. Более того, по словам Ланского, он до сих пор получает огромное количество сообщений с угрозами и проклятиями от недоброжелателей с разных городов и стран, которые желают смерти его жене и детям.

Желают детям смерти: экс-муж Началовой сделал печальное заявление

Дмитрий Ланской с семьей (фото: instagram.com/lanskoymusic)

Напомним, причиной того, что пользователи сети взъелись на первого мужа Началовой, стали слухи о том, что Ланской требовал от жены похудеть и заставлял принимать таблетки для снижения веса. В итоге у певицы якобы развилась анорексия, которая начала разрушать организм.

В то же время Ланской считает безосновательными все нападки на себя. По его словам, информация об анорексии и о "кормлении таблетками" является ложью. После расставания с ним Началова родила здоровую дочку. Он также поделился тем, как состоялся развод.

"Я встал, в чем был, и вышел. Я все ей отписал и нигде об этом не рассказывал", - отметил Ланской.

Ранее мы писали о том, что зазвездившийся Филипп Киркоров устроил громкий скандал на похоронах Началовой.

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