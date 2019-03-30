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Бажають дітям смерті: екс-чоловік Началової зробив сумну заяву

STYLERПерсони    30.03.2019 - 22:44
Бажають дітям смерті: екс-чоловік Началової зробив сумну заяву
Юлія Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Невідомі погрожують родині Дмитра Ланского - колишнього чоловіка Юлії Началової

Сім'я першого чоловіка співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня від зупинки серця на 39-му році життя, піддається цькуванню. Про це сам Дмитро Ланской сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

За його словами, найсумніше те, що цькуванню в школі піддаються його діти. Більш того, за словами Ланского, він до цих пір отримує величезну кількість повідомлень з погрозами та прокльонами від недоброзичливців з різних міст і країн, які бажають смерті його дружині і дітям.

Бажають дітям смерті: екс-чоловік Началової зробив сумну заяву

Дмитро Ланский з сім'єю (фото: instagram.com/lanskoymusic)

Нагадаємо, причиною того, що користувачі мережі розгнівалися на першого чоловіка Началової, стали чутки про те, що Ланской вимагав від дружини схуднути і змушував приймати таблетки для зниження ваги. В результаті у співачки нібито розвинулася анорексія, яка почала руйнувати організм.

У той же час Ланской вважає безпідставними всі нападки на себе. За його словами, інформація про анорексію і про "годування таблетками" є брехнею. Після розставання з ним Нічлава народила здорову дочку. Він також поділився тим, як відбувся розлучення.

"Я встав, в чому був, і вийшов. Я все їй відписав і ніде про це не розповідав", - зазначив Ланской.

Раніше ми писали про те, що зловивший зіркову хворобу Філіп Кіркоров влаштував гучний скандал на похоронах Началової.

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