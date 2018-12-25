"Звоню бывшим периодически": Лобода сделала смелое заявление

Фото: Светлана Лобода (facebook.com loboda.official)

Певица не видит в этом ничего постыдного

Украинская певица, ведущая, автор песен и Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода, которая ранее заинтриговала загадочным посланием, сделала откровенное признание, сообщив, что периодически звонит бывшим. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу российского рэпера Басты GazLive, сообщают российские СМИ.

Лобода не захотела говорить о Тилле Линдеманне, с которым ей приписывают романтические отношения. Оправдывает все тем, что у нее контракт. Однако певица рассказала, что продолжает общаться с бывшими мужчинами. "Конечно, звоню бывшим периодически, когда мне становится грустно", - поделилась Светлана Лобода.

Помимо того, Светлана призналась, что употребляла запрещенные препараты, порой шантажировала людей и просыпалась с незнакомцами. Однако подобным образом экспериментировать больше не хочет.

Также певица высказалась о творчестве Ольги Бузовой и Егора Крида. Признается, что поначалу ей даже нравилось слушать Крида, однако сейчас к подобному творчеству интереса нет.

Напомним, что популярная украинская певица Светлана Лобода призналась, что из-за болезни вынуждена соблюдать строгую диету.

Ранее мы сообщали о том, что 20 ноября Светлана Лобода снова попала в больницу. Она рассказала, что начала свой день в больнице, а ее соседкой по палате оказалась известная певица Анита Цой.

До этого мы писали о том, что 24 октября Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Врачам пришлось провести экстренную операцию на почках.

Видео: video.rbc.ua