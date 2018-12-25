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"Дзвоню колишнім періодично": Лобода зробила сміливу заяву

STYLERПерсона    25.12.2018 - 08:36
"Дзвоню колишнім періодично": Лобода зробила сміливу заяву
Фото: Світлана Лобода (facebook.com loboda.official)

Співачка не бачить у цьому нічого ганебного

Українська співачка, ведуча, автор пісень і Заслужена артистка України Світлана Лобода, яка раніше заінтригувала загадковим посланням, зробила відверте зізнання, повідомивши, що періодично дзвонить колишнім. Про це артистка розповіла в YouTube-шоу російського репера Басти GazLive, повідомляють російські ЗМІ.

Лобода не захотіла говорити про Тілля Ліндемана, з яким їй приписують романтичні відносини. Виправдовує тим, що у неї контракт. Однак співачка розповіла, що продовжує спілкуватися з колишніми чоловіками. "Звичайно, дзвоню колишнім періодично, коли мені стає сумно", - поділилася Світлана Лобода.

Крім того, Світлана зізналася, що вживала заборонені препарати, часом шантажувала людей і прокидалася з незнайомцями. Однак подібним чином експериментувати більше не хоче.

Також співачка висловилася про творчість Ольги Бузової і Єгора Кріда. Зізнається, що спочатку їй навіть подобалося слухати Кріда, однак зараз до подібної творчості інтересу немає.

Нагадаємо, що популярна українська співачка Світлана Лобода зізналася, що через хворобу змушена дотримуватися суворої дієти.

Раніше ми повідомляли про те, що 20 листопада Світлана Лобода знову потрапила в лікарню. Вона розповіла, що почала свій день у лікарні, а її сусідкою по палаті виявилася відома співачка Аніта Цой.

До цього ми писали про те, що 24 жовтня Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві через різкий боль в спині. Лікарям довелося провести екстрену операцію на нирках.

Відео: video.rbc.ua

 

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