"Место под солнцем": лучшие курорты Азовского моря для отдыха с детьми

Интересные и известные города и поселки для отдыха с детьми и семьей – в подборке Styler

Все больше украинских туристов обращают внимание на отдых у Азовского моря. Вода здесь теплая и мелкая, а пляжи – не такие многолюдные, как на популярных курортах Черного моря. К тому же, климат на Азовском море – мягкий и приятный, воздух – чистый и полон полезных микроэлементов.

Многие врачи подчеркивают, что пребывание на Азовском море очень полезно для детей. И, как известно, отдых здесь традиционно дешевле, чем на Черном море.

Выбрать отдых по душе вы сможете, прочитав подборку Styler о самых популярных курортах, находящихся на Азовском море в Украине.

Бердянск, Запорожская область

Этот город на юге Запорожской области для отдыха на море украинские туристы облюбовали уже давно. Много кто особенно любит его за возможность хорошего отдыха с детьми.

Фото: Красивые морские пейзажи в Бердянске (instagram.com/_demons_of_my_soul_)

Демократичные цены на жилье и хорошая "детская" инфраструктура с аттракционами и аквапарками – то, что позволяет назвать Бердянск хорошим семейным курортом.

Теплое и чистое море придется по душе любителям комфортного отдыха. Характерно, что море здесь не очень глубокое: прекрасное место для тех, например, кто хочет научиться плавать!

Фото: Море здесь не очень глубокое (instagram.com/nickserdukov)

"Мыс Доброй Надежды" – известный и один из самых больших аквапарков Украины находится именно здесь.

Также вы можете посетить зоопарк "Сафари", увидеть знаменитый Бердянский маяк и другие интересные места.

Фото: Морские пейзажи в Бердянске (instagram.com/katerinka_128)

В среднем номер в гостинице Бердянска стоит 250-300 грн, нередко в эту цену включены завтраки.

Геническ, Херсонская область

Это место понравится любителям небольших уютных городков. Геническ расположен в самом начале знаменитой Арабатской стрелки, не менее популярной среди туристов.

Фото: Геническ расположен в самом начале знаменитой Арабатской стрелки (instagram.com/natali__stepanova_)

Местность здесь экологически чистая, местніх продуктов хватает в изобилии, да и свежий морской воздух и хорошая природа привлекают туристов в Геническ.

Благодаря небольшой глубине берегов, море хорошо прогревается до 28-30 градусов летом. Интересно, что море становится более глубоким только после ста метров от берега.

Фото: Арабатская стрелка (instagram.com/henichesk_arabat_spit)

Пляжи Геническа выходят в открытое море и позволяют свободно кататься на безопасных волнах. Когда нет ветра, вода здесь очень прозрачная и красивая, поэтому можно рассмотреть подводный мир и его обитателей.

Город имеет древнюю историю. Много лет местные краеведы, историки и исследователи ищут в Геническе остатки крымскотатарской или турецкой крепости. Им удалось доказать, что здесь существовало военное укрепление времен Крымского ханства.

Фото: Когда нет ветра, вода здесь очень прозрачная и красивая (instagram.com/henichesk_arabat_spit)

Цены за жилье в пансионатах Геническа очень разные и стартуют примерно от 50 грн с человека, доходя до пары тысяч гривен за ночь в роскошных гостиницах. Поэтому отдых в Геническе способен удовлетворить туриста с любым уровнем дохода.

Кирилловка, Запорожская область

Здесь морская вода тоже прогревается особенно быстро, и летний сезон сюда иногда приходит даже раньше, чем на Черном море.

Мелководье позволяет отдыхать с детьми, которые будут купаться в неглубоких морских водах.

Фото: Уютный отдых в Кирилловке (instagram.com/lera_kravtsova__)

Уже в конце мая температура воды часто достигает здесь 28 градусов.

Складывается впечатление, что местные гостиницы и пансионаты прекрасно адаптировались под самых маленьких клиентов: многие из них предлагают особенное питание для деток, которое они включают в свои меню, а еще – предлагают множество развлечений для детей и их родителей, которые решили отдохнуть на море всей семьей.

Фото: Здесь есть хороший аквапарк (instagram.com/love.kirillovka)

В Кирилловке находится более 300 самых разных баз отдыха, небольших и крупных курортных комплексов, пансионатов и гостиниц практически на любой вкус и кошелек.

Если вы хотите поселиться в хорошие гостинице в пешей доступности к морю, можно найти жилье за 300-500 гривен в сутки, но есть и места в пансионатах, где вы заплатите меньше сотни гривен с человека за ночь.

Фото: В Кирилловке практически всегда можно найти жилье у местных, если не успели забронировать гостиницу (instagram.com/grace_kirillovka)

Луна-парк, аквапарк, конный театр, дельфинарий – семьям с детьми здесь есть чем заняться!

Арабатская стрелка: песчаная коса-полуостров на западе Азовского моря

Это самая длинная коса-полуостров в Европе и череда песчаных пляжей, которые растянулись на более чем сотню километров.

Здесь вы можете выбрать интересные места для отдыха, исследовав карту северной части стрелки.

Фото: Вода летом на мелководьях Азовского моря, которая прогревается до +29 градусов, и воздух, насыщенный ионами брома и йода, делают Арабатскую косу популярной среди туристов (uahotels.info)

Всего несколько лет назад здесь открыли источники хлоридно-натриевой йодобромной водой с высоким уровнем минерализации.

Это увеличило поток "целевых" туристов – тех, кому по душе так называемое природное оздоровление.

Фото: Сейчас северная часть косы принадлежит Геническому району Херсонской области (turclub.com.ua)

Нужно принимать во внимание, что часть Арабатской стрелки аннексирована: весной 2014 года Россия вторглась на территорию косы и аннексировала южную ее часть. В одностороннем порядке была создана так называемая граница по границам АРК и Херсонской областью. Сейчас северная часть косы принадлежит Геническому району Херсонской области, а южная – Ленинскому району оккупированной АР Крым.

Видео: Что случилось с Черным Морем (video.rbc.ua)

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