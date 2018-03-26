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Продюсер "Очень странных дел" поделился деталями следующего сезона шоу

STYLERСериалы        26.03.2018 - 19:59
Фото: Netflix
Фото: Netflix

Шон Леви рассказал о "магии" одного из персонажей сериала

Продюсер сериала "Очень странные дела" Шон Леви на фестивале PaleyFest в Лос-Анджелесе предоставил фанатам больше информации о новом сезоне. Стало известно, что Стив Харрингтон, которого играет Джо Кири, откроется с новой стороны и станет одним из ключевых персонажей в продолжении шоу. Об этом сообщает ScreenRant.

"Мы определенно увидим Стива Харрингтона в третьем сезоне, и я просто скажу, что мы не забросим магию "Папы Стива". Я не хочу сказать слишком многого, но я буквально чувствую, что мы наткнулись на золотую жилу с "Папой Стивом"",  - признался Леви.

Продюсер вспомнил о романе Майка (Финн Вольфхард) и Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и отметил, что эти подростковые отношения будут нестабильными и веселыми. Шон добавил, что действие в новом сезоне  сериала "Очень странных дела" будет происходить в 1985 году. 

Напомним, что Netflix выпустит комедийный фильм о друзьях и вине.

 

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Теги: сериалы, Netflix
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