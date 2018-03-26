Продюсер "Дуже дивних справ" поділився деталями наступного сезону шоу

Шон Леві розповів про "магію" одного з персонажів серіалу

Продюсер серіалу "Дуже дивні справи" Шон Леві на фестивалі PaleyFest в Лос-Анджелесі надав фанатам більше інформації про новий сезон. Стало відомо, що Стів Харрінгтон, якого грає Джо Кірі, відкриється з нового боку і стане одним з ключових персонажів в продовженні шоу. Про це повідомляє ScreenRant.

"Ми безумовно побачимо Стіва Харрінгтона в третьому сезоні, і я просто скажу, що ми не закинемо магію "Тата Стіва". Я не хочу сказати дуже багато чого, але я буквально відчуваю, що ми натрапили на золоту жилу з "Татом Стівом"", - зізнався Леві.

Продюсер згадав про роман Майка (Фінн Вольфхард) і Одинадцять (Міллі Боббі Браун) і зазначив, що ці підліткові відносини будуть нестабільними і веселими. Шон додав, що дія в новому сезоні сериала "Дуже дивні справи" відбуватиметься в 1985 році.

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