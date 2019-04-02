Ломаченко составил топ-5 боксеров современности и назвал своего кумира (видео)

Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) назвал пятерку лучших боксеров на сегодняшний момент, куда включил и своего друга, абсолютного чемпиона мира украинца Александр Усика. Также он рассказал журналистам, что в детстве его кумиром был американский боксер тяжеловес Майк Тайсон. Видео опубликовано на YouTube-канале EsNews.

Отметим, что себя в топ-5 украинец не назвал.

Лома на открытой тренировке для прессы в рамках подготовки к бою против Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) с иронией заявил, что для него самого есть "специальный список".

Фото: Василий Ломаченко (скриншот с видео)

По мнению чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, в списке пяти лучших боксеров мира на первом месте Теренс Кроуфорд.

Александр Усик - на втором, Сауль "Канело" Альварес - на третьем. Эррол Спенс-младший - на четвертом.

Замыкает топ Майки Гарсия.

Отвечая на вопрос о своем самом легком бое, Ломаченко назвал свой самый первый поединок на профессиональном боксерском ринге, на котором он встретился с Хосе Рамиресом.

Видео: YouTube / EsNews

Напомним, что следующий бой Ломаченко состоится 12 апреля. Украиней в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center встретится с британцем Энтони Кроллом.

Изначально украинец должен был встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО), но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниева (13-2, 6 КО).

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 марта чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик защитил свой пояс в бою против Дуду Нгумбу. Бой состоялся в Филадельфии (США).

На выборах президента Украины Петр Порошенко после того, как проголосовал, перепутал боксера-победителя и поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.

Также мы писали о том, что недавно боксерский поединок между британскими супертяжами Кэшом Али и Дэвидом Прайсом в Ливерпуле ознаменовался курьезным случаем - спортсмен укусил своего противника за грудь.