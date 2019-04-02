Ломаченко склав топ-5 боксерів сучасності та назвав свого кумира (відео)

Олександр Усик у власному списку Ломаченка - на другому місці
Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) назвав п'ятірку найкращих боксерів на сьогоднішній момент, куди включив і свого друга, абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика. Також він розповів журналістам, що в дитинстві його кумиром був американський боксер важкоатлет Майк Тайсон. Відео опубліковане на YouTube-каналі EsNews.
Зазначимо, що себе у топ-5 українець не назвав.
Лома на відкритому тренуванні для преси в рамках підготовки до бою проти Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) із іронією заявив, що для нього самого є "спеціальний список".
Фото: Василь Ломаченко (скріншот з відео)
На думку чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO, у списку п'яти найкращих боксерів світу на першому місці Теренс Кроуфорд.
Олександр Усик - на другому, Сауль "Канело" Альварес - на третьому. Еррол Спенс-молодший - на четвертому.
Замикає топ Майкі Гарсія.
Відповідаючи на питання про свій найлегший бій, Ломаченко назвав свій перший поєдинок на професійному боксерському ринзі, на якому він зустрівся із Хосе Раміресом.
Нагадаємо, що наступний бій Ломаченка відбудеться 12 квітня. Українець в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center зустрінеться з британцем Ентоні Кроллом.
Спочатку українець повинен був зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО).
Як повідомлялося раніше, в ніч проти 31 березня чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик захистив свій пояс у бою проти Дуду Нгумбу. Бій відбувся у Філадельфії (США).
На вибори президента України Петро Порошенко після того, як проголосував, переплутав боксера-переможця і привітав з перемогою боксера Олександра Усика замість Олександра Гвоздика.
Також ми писали про те, що нещодавно боксерський поєдинок між британськими супертяжами Кешом Алі та Девідом Прайсом у Ліверпулі ознаменувався курйозним випадком - спортсмен вкусив свого супротивника за груди.