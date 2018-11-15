Наши девушки на Чемпионате мира по боксу: кто и как будет защищать честь Украины

Сборная Украины по боксу (фото: пресс-служба ФБУ)

Стал известен состав сборной Украины на престижный турнир, который начался в Индии

Национальная женская сборная Украины начинает выступления на Чемпионате мира по боксу среди женщин, который с 15 по 24 ноября будет проходить в городе Нью-Дели.

"Очень приятно видеть горящие глаза девушек на тренировках и международных рингах. Еще приятнее видеть, как в честь них звучит гимн и поднимается флаг на крупнейших соревнованиях Европы и мира. Сегодня девушки получили денежные вознаграждения по итогам выступлений на Чемпионате Европы. Убежден, что это будет дополнительным стимулом для них, чтобы работать еще с большим вдохновением, а другим девушкам из сборной стараться достигать еще лучших результатов", - отметил президент ФБУ Владимир Продивус.

Сборная Украины по боксу (фото: пресс-служба ФБУ)

Он напомнил, что на Чемпионате Европы наша команда завоевала четыре награды, среди которых одна серебряная и три бронзовые медали.

"Надеюсь, что девушкам будет по силам улучшить этот результат, или, хотя бы, получить не меньшее количество наград. Для Национальной женской сборной Украины мы создали лучшие условия для тренировок и подготовки к мировому первенству. Теперь слово за ними", - сказал Продивус.

Стоит отметить, что первыми среди наших девушек начнут выступления на Чемпионате мира лидеры сборной Украины Татьяна Коб и Снежана Холодкова. Поединки девушек состоятся в вечерней программе соревнований.

Татьяна Коб (фото: пресс-служба ФБУ)

Снежана Холодкова (фото: пресс-служба ФБУ)

Состав сборной Украины на Чемпионате мира 2018:

Анна Охота (Полтавская обл.) (весовая категория 48 кг)

Татьяна Коб (Волынская обл.) (весовая категория 48 кг)

Ивана Крупеня (Ровенская обл.) (весовая категория 54 кг)

Снежана Холодкова (Киев) (весовая категория 57 кг)

Юлия Цыплакова (Харьковская обл.) (весовая категория 60 кг)

Мария Бова (Киев) (весовая категория 64 кг)

Юлия Стойко (Киев) (весовая категория 69 кг)

Мария Боруца (Хмельницкая обл.) (весовая категория 75 кг)

Анастасия Чорноколенко (Днепропетровская обл.) (весовая категория 81 кг)

Татьяна Шевченко (Киев) (весовая категория +81 кг)

Напомним, что всемирно известный украинский боксер и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свой триумф после феерической победы над британским спортсменом Тони Бэллью.

Видео: РБК-Украина