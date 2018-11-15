Наші дівчата на Чемпіонаті світу з боксу: хто і як захищатиме честь України

Збірна України з боксу (фото: пресс-служба ФБУ)

Став відомий склад збірної України на престижний турнір, який розпочався в Індії

Національна жіноча збірна України розпочинає виступи на Чемпіонаті світу з боксу серед жінок, який з 15 по 24 листопада проходитиме у місті Нью-Делі.

"Дуже приємно бачити палаючі очі дівчат на тренуваннях та міжнародних рингах. Ще приємніше бачити, як в честь них звучить гімн та підіймається прапор на найбільших змаганнях Європи та світу. Сьогодні дівчата отримали грошові винагороди за підсумками виступів на Чемпіонаті Європи. Переконаний, що це буде додатковим стимулом для них аби працювати ще з більшим натхненням, а іншим дівчатам зі збірної намагатися досягати ще кращих результатів", - зазначив президент ФБУ Володимир Продивус.

Збірна України з боксу (фото: пресс-служба ФБУ)

Він нагадав, що на Чемпіонаті Європи наша команда здобула чотири нагороди, серед яких одна срібна та три бронзові медалі.

"Маю надію, що дівчатам буде під силу покращити цей результат, або, хоча б, здобути не меншу кількість нагород. Для Національної жіночої збірної України ми створили як найкращі умови для тренувань та підготовки до світової першості. Відтепер слово за ними", - сказав Продивус.

Варто відмітити, що першими серед наших дівчат розпочнуть виступи на Чемпіонаті світу лідери збірної України Тетяна Коб та Сніжана Холодкова. Поєдинки дівчат відбудуться в вечірній програмі змагань.

Тетяна Коб (фото: пресс-служба ФБУ)

Сніжана Холодкова (фото: пресс-служба ФБУ)

Склад збірної України на Чемпіонаті світу 2018:

Ганна Охота (Полтавська обл.) (вагова категорія 48 кг)

Тетяна Коб (Волинська обл.) (вагова категорія 48 кг)

Івана Крупеня (Рівненська обл.) (вагова категорія 54 кг)

Сніжана Холодкова (Київ) (вагова категорія 57 кг)

Юлія Циплакова (Харківська обл.) (вагова категорія 60 кг)

Марія Бова (Київ) (вагова категорія 64 кг)

Юлія Стойко (Київ) (вагова категорія 69 кг)

Марія Боруца (Хмельницька обл.) (вагова категорія 75 кг)

Анастасія Чорноколенко (Дніпропетровська обл.) (вагова категорія 81 кг)

Тетяна Шевченко (Київ) (вагова категорія +81 кг)

Нагадаємо, що всесвітньо відомий український боксер і абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував свій тріумф після феєричної перемоги над британським спортсменом Тоні Беллью.

Відео: РБК-Україна