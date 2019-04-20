Самое полезное шоу: Тодоренко похвасталась новым проектом в России (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина Тодоренко запускает новое шоу "Регина+1"

Регина Тодоренко в своем Instagram анонсировала выпуск нового шоу на российском телеканале "Пятница". Она будет главной ведущей проекта, целью которого является помощь молодым мамам. Украинская телеведущая заявила, что эксперты в области медицины, психологии, диетологии и детского развития будут давать полезные советы, а также разбирать интересующие вопросы о малышах.

Телеведущая Регина Тодоренко считает, что главная проблема молодых мам – переизбыток часто ненужной информации и не всегда правильных советов. По этой причине она решила запустить новое шоу "Регина+1".

"С самого первого дня появления моего малыша на свет, я только и делаю, что задаю вопросы. Ведь если к рождению малыша я была готова, мне было понятно, как сидеть во время родов, как лежать, то потом я поняла, что нет справочника, как дальше жить! В голове моей творилась настоящая каша. И когда я увидела, что эти вопросы волнуют не только меня, но еще других молодых мам, и тех, кто готовится ими стать, я поняла, что пора начинать разбираться во всех этих вопросах вместе. Так и получилось шоу "Регина+1", - рассказывает Тодоренко.

По мнению популярной блогерши, советы экспертов помогут куда больше, чем статьи в интернете неизвестного авторства.

"Теперь вместо того, чтобы часами искать в Интернете ответы на все интересующие молодых мам вопросы, мы зададим их профессиональным врачам, психологам и диетологам, которые научат нас лучше понимать, чего же хотят наши дети и как их правильно воспитать" – добавила телеведущая.

Регина Тодоренко запускает шоу для молодых мам (видео: instagram.com/reginatodorenko)

В сети большинство поддержало идею создания нового шоу. Некоторые стали разжигать вопрос о национальности Тодоренко и ее жизни в России:

Очень крутая идея на самом деле!!!

Какая же вы умница!

Супер! Часто неопытные родители читают неверные советы, непроверенных источников хватает) приятно, что есть возможность освещать нужные сферы для самых маленьких.

Я думала ты живешь в Украине.

Регина, мы вас очень любим, но нам непонятно, почему вы не хотите вернуться в Украину??

Регина, пересматриваю выпуски "Орла и Решки" только с Вашим участием. Хочу, чтобы было больше шоу с Вами, но их в Украине не показывают. Не думали вернуться?

Напомним, что ранее Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына. На самом видео лица малыша по-прежнему не видно, однако его прекрасно можно рассмотреть на большом семейном портрете, который висит в кадре за спиной массажистки.

Мы также сообщали, что Тодоренко и Топалов объяснили, как стали "лучшими" родителями для Майкла. У пары возникает много вопросов о воспитании и правильном подходе к ребенку, ответы на которые они часто черпают из книг.

К слову, Регина Тодоренко показала, как порой непросто ей приходится сыночком Михаилом. В шуточной форме она рассказала, что малышу часто что-то приходится не по вкусу и он громко сообщает об этом.