8 найкращих парфумів із нотою морської солі, які замінять поїздку на море

Jo Malone Sea Salt and Bergamot

Цей новий реліз бренду є ідеальним гендерно-нейтральним ароматом. Він відчувається напрочуд легким, але впевнено тримається на шкірі протягом усього дня. Верхні ноти бергамота дарують хрустку цитрусову свіжість, тоді як серцевина з морської солі та база з вимитої морем деревини "заземлюють" композицію, роблячи її глибокою та збалансованою. Випускається у форматах 30, 50 та 100 мл.

The White Company Sea Salt EDT

Доступна туалетна вода, яка чудово доповнює однойменну лінійку бренду (куди також входять свічки та спреї для дому). Цей багатошаровий аромат поєднує сіль, ветивер і кедр. На відміну від прохолодних акватичних хітів 2010-х (на кшталт Davidoff Cool Water), ця композиція залишає на шкірі приємний, ледь зігріваючий шлейф.

Diptyque L'Eau Papier

Делікатний, м'який аромат, який багато хто асоціює з чистим мускусом. Хоча він належить до деревної родини, композиція відкривається пікантною мімозою. У серці звучить акорд рисової пари, що майстерно пом'якшує різку свіжість, а база зі світлого дерева створює ефект ідеального "шкірного" аромату - наче подув свіжого солоного вітру.

Orebella Salted Muse EDP

Інноваційний гібрид парфуму та догляду за шкірою від Белли Хадід, збагачений ефірними оліями та зволожувальним екстрактом сніжного гриба. Належить до "деревно-морської" категорії. Верхні ноти солі та рожевого перцю переходять у серце з інжиру, лаванди й оливкового дерева, завершуючись базою з кедра, сандала та амбри. Це теплий, пряний і водночас свіжий землистий аромат.

Le Monde Gourmand Sel Océan

Формат місту для волосся та тіла гарантує, що свіжий аромат супроводжуватиме вас щоразу, коли вітер торкатиметься ваших пасом. Поєднання рожевої морської солі, солодкої жимолості та конвалії створює ніжну, жіночну та злегка квіткову композицію, яка ідеально підходить для щоденного використання.

Saltair Salt Water Vanilla Body Mist

Цей спрей для тіла розлітається з полиць місяцями, і абсолютно заслужено. Він пропонує нетипове, але дуже вдале поєднання свіжих мускусних нот із солодким ванільним підтоном. Для максимальної стійкості та багатогранності його варто наносити поверх зволожувального крему.

Creed Virgin Island Water EDP

Преміальна інвестиція, яка виправдовує свою вартість феноменальною стійкістю - парфум тримається годинами навіть після одного розпилення. Багатошарова композиція з бергамота, лайма, тропічних фруктів, кокоса, жасмину та білих троянд миттєво переносить вас на узбережжя залитого сонцем острова.

Acqua Di Parma Blu Mediterraneo Mirto Di Panarea

Хоча тут немає прямого акорду солі, цей парфум бездоганно відтворює запах свіжого морського повітря. Це аромат чистоти та елегантності. Верхні ноти мирта, базиліка, лимона та бергамота змішуються з морським бризом, жасмином і дамаською трояндою, а завершується композиція теплою амброю, ялівцем та кедром.

Мистецтво леєрингу

Морські та солоні аромати є бездоганною базою для нашарування парфумів (леєрингу). Якщо нанести такий аромат на шкіру першим, він спрацює як свіже полотно.

Додавши зверху улюблений цитрусовий, деревний або квітковий парфум, ви отримаєте набагато складніший, унікальний шлейф, який розкриватиметься новими гранями протягом усього дня і точно не здаватиметься "пласким".