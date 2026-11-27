Який "лук" вибрала Саліванчук

Головна особливість образу акторки - поєднання обтислого силуету та об'ємного верхнього одягу. Завдяки контрасту фактур вбрання має виразний вигляд, але не здається перевантаженим.

Чорний комбінезон

Основою аутфіту став обтислий чорний комбінезон із гладкої еластичної тканини. Модель має високий комір-стійку та довгу блискавку спереду, яку акторка залишила частково розстебнутою.

Окремої уваги заслуговують подовжені рукави з вирізами для великих пальців. Такі деталі нагадують спортивний одяг і додають образу сучасного характеру.

Об'ємна біла шуба

Головним акцентом стала пухнаста біла шуба зі штучного хутра довжиною до середини стегна.

Модель має виразну фактуру завдяки горизонтальним смугам хутра, які створюють ефект багатошаровості та додають силуету об'єму.

Саме біла шуба робить образ особливо ефектним: вона контрастує з чорним комбінезоном і водночас додає йому нотку розкоші.

Чоботи з гострим носком

Завершують аутфіт високі чорні шкіряні чоботи-труби з широкою халявою, загостреним носком і невисокими витонченими підборами.

Взуття акторка поєднала з комбінезоном, заправивши штанини всередину чобіт. Такий прийом допомагає візуально витягнути силует і робить образ цілісним.

Аксесуари та макіяж

Анна Саліванчук не перевантажувала образ великою кількістю прикрас, але обрала кілька виразних деталей.

На шиї акторки - тонкий сріблястий ланцюжок із круглим кулоном-медальйоном і темним каменем. У вухах - масивні сережки, а на пальці - помітна каблучка.

Особливу увагу привертає і б'юті-образ. Довге темне волосся акторка уклала м'якими хвилями з бічним проділом. У макіяжі зробила акцент на очах за допомогою розтушованих стрілок, а для губ обрала ніжний рожевий блиск.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Який це стиль

В образі акторки можна помітити одразу кілька модних напрямів - естетику Mob Wife та елементи Glam Athleisure.

Mob Wife - це тренд на розкішні та помітні образи, які асоціюються з естетикою "дружини мафіозі". Для нього характерні об'ємні шуби, виразні прикраси, ефектне взуття та контрастні поєднання кольорів.

Саме ці елементи простежуються в образі Саліванчук: пухнаста біла шуба, чорний монохромний комплект і масивні сережки створюють відчуття впевненого вечірнього гламуру.

Водночас комбінезон із блискавкою та рукавами-мітенками додає спортивних ноток. Це відсилає до естетики Glam Athleisure, яка поєднує комфорт спортивного одягу з більш ошатними та виразними деталями.

Таке поєднання дозволяє отримати незвичайний результат: спортивна база стає частиною ефектного вечірнього вбрання.

Як повторити образ Саліванчук

Відтворити подібний аутфіт можна без повного копіювання гардероба акторки. Головне - правильно поєднати об'єми, фактури та аксесуари.

Оберіть обтислу чорну основу. Це може бути комбінезон на блискавці зі щільного трикотажу, дайвінгу або мікрофібри. Якщо знайти відповідну модель складно, замініть її чорним боді та легінсами з високою посадкою.

Додайте об'ємну шубу. Зверніть увагу на моделі зі штучного хутра білого, молочного або кремового відтінку. Підійде як укорочена шуба, так і модель середньої довжини з вільним силуетом.

Підберіть чоботи з широкою халявою. Чорні чоботи-труби із загостреним носком стануть вдалим завершенням образу. Витончені підбори додадуть йому елегантності.

Не забувайте про прикраси. Тонкий ланцюжок із кулоном, масивні сережки та помітна каблучка допоможуть зробити аутфіт більш виразним.

Зробіть вечірню укладку. М'які хвилі, бічний проділ і макіяж із виразним акцентом на очах допоможуть завершити стилізацію.