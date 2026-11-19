Хто зіграв Джейсона у GTA 6

Ділан Рурк (Dylan Rourke) - саме це ім'я останні два роки найчастіше називали шанувальники Grand Theft Auto, намагаючись з'ясувати, хто зіграв Джейсона.

І найцікавіше, що фанати могли розгадати секрет Rockstar задовго до офіційного релізу. Вони порівнювали голос Рурка з діалогами персонажа, шукали схожість у рисах обличчя та навіть переглядали його старі ролі в серіалах.

18 листопада 2026 року нідерландська редакція IGN у рецензії на GTA 6 назвала Рурка виконавцем ролі Джейсона, а Менні Л. Перес - акторкою, яка зіграла Люсію.

А 19 листопада самі актори на своїх сторінках в Instagram підтвердили свою участь у розробці GTA 6.

Хто такий Ділан Рурк

За іронією, до GTA 6 більшість глядачів могли бачити Рурка на екрані, навіть не запам'ятавши його імені. Він знімався в популярних американських серіалах, але переважно з'являвся в окремих епізодах.

Рурк народився в Нью-Йорку та понад десять років будує акторську кар'єру. За цей час він встиг попрацювати в телевізійних драмах, комедіях, незалежному кіно та театрі.

Одна з його найпомітніших телевізійних робіт - серіал "Станція 19", де він зіграв медика Тодда. Персонаж з'явився у трьох епізодах, а сама історія розгорталася в тому ж телевізійному всесвіті, що й "Анатомія Грей". До речі, в цьому серіалі Рурк теж знімався, але вже в іншій ролі.

Актор також з'являвся в комедії "Американська сімейка", кримінальній драмі "Коханки", фантастичному серіалі "Поза часом" та "9-1-1: Самотня зірка".

А от у молодіжному детективному серіалі "In the Vault" йому дісталася більш тривала роль. Рурк з'явився у семи епізодах історії про загадкову смерть студента, після якої його одногрупники починають підозрювати одне одного.

Знімався він і в повнометражному кіно. У 2021 році вийшла спортивна комедія "Send It!" про світ кайтбордингу, а у 2023-му - фільм жахів "Bury the Bride".

Рурк також спробував себе по інший бік камери. У короткометражному фільмі "Cupcake" він не лише виконав головну роль, а й написав сценарій та працював над продюсуванням.

Ділан Рурк (фото:instagram.com/dylan_rourke)

Чим ще цікавий актор Джейсона

У біографії Рурка є чимало несподіваних деталей. Наприклад, він має досвід роботи з класичною драматургією, хоча на телебаченні його частіше можна було побачити в сучасних історіях.

На театральній сцені актор грав Геппі Ломана у виставі "Смерть комівояжера" за Артуром Міллером. Також він виконував роль Медведенка в "Чайці" Антона Чехова.

Окреме місце в його підготовці посідає комедія. Рурк навчався імпровізації у представників The Groundlings, Second City та Upright Citizens Brigade - відомих американських шкіл, вихованці яких працюють у кіно, комедійних шоу й на телебаченні.

У своєму професійному резюме він зазначає досвід захоплення рухів, або motion capture. Ця технологія дозволяє записувати рухи та міміку реальних акторів, а потім переносити їх на цифрових персонажів.

Крім цього, Рурк має досвід озвучування, каскадерської роботи та володіє різними акцентами. Серед його захоплень - баскетбол, скейтбординг, сноубординг і гра на барабані.

Саме згадка про motion capture свого часу стала однією з причин, чому шанувальники звернули на нього увагу. До цього додалася інформація про те, що ще у 2019 році актор отримав роботу над відеогрою, назву якої публічно не розкривали.

Ділан Рурк (фото:instagram.com/dylan_rourke)

Кого Ділан Рурк зіграв у GTA 6

Джейсон Дюваль - чоловік із непростим минулим, який хоче нарешті жити спокійно, але постійно опиняється серед людей, що заробляють на злочинах.

Як розповідає Rockstar Games , Джейсон виріс в оточенні шахраїв і злочинців. У юності він вирішив змінити своє життя та вступив до армії, однак після служби знову повернувся до кримінального середовища.

Джеймсон Дюваль (офіційний скриншот)

Оселившись у штаті Леоніда, він почав працювати на місцевих наркоторговців. Згодом у його житті з'явилася Люсія Камінес - дівчина, з якою він сподівається побудувати краще майбутнє.

Проте замість спокійного життя пара опиняється в центрі кримінальної історії, де їм доводиться покладатися одне на одного.