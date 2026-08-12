Гроші на вітер: 5 шкільних речей, які батьки даремно купують щосерпня

Готові набори канцелярії "усе в одному"

Красиві коробки або пенали, у яких зібрано відразу все - від олівців до лінійок, виглядають дуже привабливо. Проте купувати їх невигідно із двох причин:

Низька якість : Виробники часто кладуть у такі набори найдешевші олівці, що ламаються при заточуванні, та фломастери, які висихають за тиждень.

: Виробники часто кладуть у такі набори найдешевші олівці, що ламаються при заточуванні, та фломастери, які висихають за тиждень. Зайві предмети: Половина вмісту (наприклад, транспортири чи специфічні косинці для першокласника) просто не знадобиться в перші місяці навчання.

Краще придбати базове приладдя окремо, обираючи перевірені бренди.

Величезний запас зошитів "на весь рік"

Купівля декількох упаковок зошитів пробором здається гарною ідеєю, але поспішати не варто. По-перше, у різних вчителів є власні вимоги до кількості сторінок (12, 18 чи 24 аркуші) та типу розлінування.

По-друге, вже через пару місяців уподобання дитини щодо обкладинок можуть змінитися. Оптимальне рішення - взяти мінімальний запас на перший місяць, а решту докупити пізніше, коли зникне ажіотаж.

Дорогі "трендові" щоденники та пенали

Шкільне приладдя із зображенням популярних мультперсонажів або блогерів коштує вдвічі, а то й втричі дорожче за звичайне. Крім переплати за бренд, такі речі мають ще кілька мінусів:

яскраві малюнки та інтерактивні елементи відволікають дитину на уроках;

тренди швидко змінюються, і вже за кілька місяців персонаж може вийти з моди;

у багатьох школах зараз діють електронні щоденники або вимоги до єдиного стандартного оформлення.

Одяг та взуття "на виріст"

Намагання зекономити, купуючи форму або кросівки на два розміри більші, завдає шкоди самій дитині. Занадто довгі рукави чи широкі штани виглядають неохайно та заважають рухатися.

Що стосується взуття, то великі кросівки чи туфлі не фіксують стопу належним чином, що може призвести до травм на уроках фізкультури та формування неправильної постави.

Спеціальні шкільні гаджети

Смарт-годинники з купою розважальних функцій, дорогі електронні книги або спеціальні планшети для навчання часто виявляються даремною покупкою.

На практиці більшість шкіл обмежують використання гаджетів під час уроків. Для зв'язку з батьками першокласнику цілком достатньо найпростішого годинника з кнопкою SOS або базового смартфона, який не шкода втратити чи випадково пошкодити.

Золоте правило розумних покупок

Досвідчені батьки радять купувати до 1 вересня лише найнеобхідніший мінімум: базовий одяг, рюкзак та мінімальний набір для письма. Основні закупівлі краще перенести на другу половину вересня.

У цей час вчителі дадуть точний список усього необхідного, а магазини почнуть розпродавати залишки шкільних колекцій зі значними знижками.