Деньги на ветер: 5 школьных вещей, которые родители зря покупают каждый август

Готовые наборы канцелярии "все в одном"

Красивые коробки или пеналы, в которых собрано сразу все - от карандашей до линеек, выглядят очень привлекательно. Однако покупать их невыгодно по двум причинам:

Низкое качество : Производители часто кладут в такие наборы самые дешевые карандаши, которые ломаются при заточке, и высыхающие фломастеры за неделю.

: Производители часто кладут в такие наборы самые дешевые карандаши, которые ломаются при заточке, и высыхающие фломастеры за неделю. Лишние предметы: Половина содержимого (например, транспортиры или специфические угольники для первоклассника) просто не понадобятся в первые месяцы обучения.

Лучше приобрести базовые принадлежности отдельно, выбирая проверенные бренды.

Огромный запас тетрадей "на весь год"

Покупка нескольких упаковок тетрадей пробором кажется хорошей идеей, но спешить не стоит. Во-первых, у разных учителей есть собственные требования к количеству страниц (12, 18 или 24 листа) и типу разлинивания.

Во-вторых, уже через пару месяцев предпочтения ребенка по обложкам могут измениться. Оптимальное решение - взять минимальный запас на первый месяц, а остальное докупить позже, когда исчезнет ажиотаж.

Дорогие "трендовые" дневники и пеналы

Школьные принадлежности с изображением популярных мультперсонажей или блоггеров стоят вдвое, а то и втрое дороже обычного. Кроме переплаты за бренд, у таких вещей есть еще несколько минусов:

яркие рисунки и интерактивные элементы отвлекают ребенка на уроках;

тренды быстро меняются, и уже через несколько месяцев персонаж может выйти из моды;

Во многих школах сейчас действуют электронные дневники или требования к единому стандартному оформлению.

Одежда и обувь "на вырост"

Попытки сэкономить, приобретая форму или кроссовки на два размера больше, наносит вред самому ребенку. Слишком длинные рукава или широкие брюки выглядят неаккуратно и мешают двигаться.

Что касается обуви, то большие кроссовки или туфли не фиксируют стопу должным образом, что может привести к травмам на уроках физкультуры и формированию неправильной осанки.

Специальные школьные гаджеты

Смарт-часы с кучей развлекательных функций, дорогие электронные книги или специальные планшеты для обучения часто оказываются бесполезной покупкой.

На практике большинство школ ограничивают использование гаджетов на уроках. Для связи с родителями первокласснику вполне достаточно простейших часов с кнопкой SOS или базового смартфона, которые не жалко потерять или случайно повредить.

Золотое правило разумных покупок

Опытные родители советуют покупать до 1 сентября только необходимый минимум: базовую одежду, рюкзак и минимальный набор для письма. Основные закупки лучше перенести на вторую половину сентября.

В это время учителя дадут точный список всего необходимого, а магазины начнут распродавать остатки школьных коллекций со значительными скидками.