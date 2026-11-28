"Диво-жінка 1984" (Wonder Woman, 2020)

Діана виросла серед амазонок на віддаленому острові й усе життя готувалася до битв. Але коли у її світ потрапляє пілот Стів Тревор і розповідає про Першу світову війну, вона вирушає назустріч великому конфлікту.

Опинившись серед людей, Діана вперше бачить масштаби людської жорстокості й намагається зрозуміти, хто стоїть за війною. Їй доведеться не лише застосувати свої бойові навички, а й розібратися, на що здатна сила, якою вона володіє.

"Капітан Марвел" (Captain Marvel, 2019)

Керол Денверс опиняється в центрі війни між двома інопланетними цивілізаціями. Вона має надзвичайну силу, але майже нічого не пам'ятає про своє минуле. Пошуки відповідей приводять її на Землю, де поступово відкривається справжня історія її життя.

Разом із новими союзниками Керол намагається з'ясувати, кому насправді можна довіряти. Водночас їй доводиться навчитися контролювати власні здібності й не дозволяти іншим визначати, ким вона має бути. Події фільму розгортаються у 1990-х, задовго до знайомства глядачів із багатьма героями Marvel.

"Чорна вдова" (Black Widow, 2021)

Наташа Романофф змушена повернутися до подій, від яких намагалася втекти. Старі знайомства, небезпечна організація та люди з її минулого знову опиняються поруч. Цього разу Чорній вдові доведеться розібратися не лише з ворогами, а й із власними сімейними таємницями.

Наташа зустрічається з тими, хто колись був частиною її життя, і поступово відкриває правду про програму підготовки шпигунок. За її спиною - роки небезпечної роботи, але тепер вона має зупинити систему, яка продовжує ламати долі інших дівчат. На героїню чекають погоні, сутички та непрості рішення.

"Хижі пташки" (Birds of Prey, 2020)

Після розриву з Джокером Гарлі Квінн опиняється без його захисту - і стає мішенню для небезпечних людей Готема. Щоб урятувати дівчину, за якою полює кримінальний бос, вона об'єднується з Чорною канаркою, Мисливицею та детективкою Рене Монтойєю.

Кожна з героїнь має власні мотиви й непросту історію, тому їхній союз складається не одразу. Проти них виступає жорстокий кримінальний авторитет Роман Сайоніс, відомий як Чорна маска. На глядачів чекає багато хаосу, бійок, яскравих образів і чорного гумору.

"Безсмертна гвардія" (The Old Guard, 2020)

Енді очолює загін воїнів, які не можуть померти й століттями таємно захищають людство. Але коли хтось дізнається про їхню здатність відновлюватися після смертельних поранень, команда стає об'єктом полювання. До того ж у загоні з'являється нова безсмертна - і її доведеться навчити жити з незвичайним даром.

Поки вороги намагаються використати здібності воїнів у власних інтересах, команда мусить захистити себе та зберегти свою таємницю. Для Енді ця місія стає ще й нагодою замислитися над довгими століттями життя та втратами, які воно принесло. У фільмі поєднуються сучасний бойовик і фантастична історія про безсмертя.

"Електра" (Elektra, 2005)

Колишня наймана вбивця отримує завдання усунути загадкового чоловіка та його доньку. Однак, познайомившись із ними, Електра змінює рішення й стає на їхній захист.

Тепер їй доведеться протистояти могутньому клану, який полює на дівчину через її незвичайні здібності.