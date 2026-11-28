"Чудо-женщина 1984" (Wonder Woman, 2020)

Диана выросла среди амазонок на отдаленном острове и всю жизнь готовилась к битвам. Но когда в мир попадает пилот Стив Тревор и рассказывает о Первой мировой войне, она отправляется навстречу большому конфликту.

Оказавшись среди людей, Диана впервые видит масштабы человеческой жестокости и пытается понять, кто стоит за войной. Ей придется не только применить свои боевые навыки, но и разобраться, на что способна сила, которой она обладает.

"Капитан Марвел" (Captain Marvel, 2019)

Кэрол Денверс оказывается в центре войны между двумя инопланетными цивилизациями. Она обладает необычайной силой, но почти ничего не помнит о своем прошлом. Поиски ответов приводят его на Землю, где постепенно открывается подлинная история ее жизни.

Вместе с новыми союзниками Кэрол пытается выяснить, кому на самом деле можно доверять. В то же время, ей приходится научиться контролировать собственные способности и не позволять другим определять, кем она должна быть. События фильма разворачиваются в 1990-х, задолго до знакомства зрителей со многими героями Marvel.

"Черная вдова" (Black Widow, 2021)

Наташа Романофф вынуждена вернуться к событиям, от которых пыталась скрыться. Старые знакомства, опасная организация и люди из ее прошлого снова оказываются рядом. В этот раз Черной вдове придется разобраться не только с врагами, но и с собственными семейными тайнами.

Наташа встречается с теми, кто когда-то был частью ее жизни, и постепенно открывает правду о программе подготовки шпионок. За ее спиной - годы опасной работы, но теперь она должна остановить систему, которая продолжает ломать судьбы других девушек. Героиню ждут погони, стычки и непростые решения.

"Хищные птички" (Birds of Prey, 2020)

После разрыва с Джокером Гарли Квинн оказывается без его защиты - и становится мишенью для опасных людей Готема. Чтобы спасти девушку, за которой охотится криминальный босс, она объединяется с Черной канарейкой, Охотницей и детективом Рене Монтойей.

Каждая из героинь имеет свои мотивы и непростую историю, поэтому их союз складывается не сразу. Против них выступает жестокий криминальный авторитет Роман Сайонис, известный как Черная маска. Зрителей ожидает много хаоса, драк, ярких образов и черного юмора.

"Бессмертная гвардия" (The Old Guard, 2020)

Энди возглавляет отряд воинов, которые не могут умереть и веками тайно защищают человечество. Но когда кто-то узнает их способность восстанавливаться после смертельных ранений, команда становится объектом охоты. К тому же в отряде появляется новая бессмертная - и ее придется научить жить с необычным даром.

Пока враги пытаются использовать способности воинов в своих интересах, команда должна защитить себя и сохранить свою тайну. Для Энди эта миссия становится еще и возможностью задуматься над долгими веками жизни и потерями, которые она принесла. В фильме совмещаются современный боевик и фантастическая история о бессмертии.

"Электра" (Elektra, 2005)

Бывший наемный убийца получает задачу устранить загадочного мужчину и его дочь. Однако, познакомившись с ними, Электра меняет решение и встает на их защиту.

Теперь ей придется противостоять могущественному клану, который охотится на девушку из-за ее необычных способностей.