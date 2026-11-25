Головне церковне свято дня

25 листопада за новим церковним календарем віряни вшановують святого Климента, одного з перших єпископів Риму, який жив у першому столітті.

Климент належав до покоління ранньохристиянських церковних діячів, які продовжували справу апостолів. Він проповідував християнство, закликав до примирення та єдності між вірянами.

З іменем святого пов'язана й історія України. За церковним переданням, імператор Траян заслав Климента до Херсонеса, що на території сучасного Криму. Там він продовжував своє служіння та поширював християнське вчення.

Також сьогодні вшановують Петра Олександрійського, який очолював християнську громаду Александрії на початку 4 століття.

Крім того, 25 листопада припадає віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це завершальний день церковного святкування, яке розпочалося 21 листопада.

Народні традиції та прикмети 25 листопада

У народному календарі цей день називали Климом Холодним. Така назва була пов'язана з наближенням справжніх зимових морозів, снігопадів та пронизливого вітру.

За давніми віруваннями, цього дня не варто було боятися холодів та нарікати на погоду. Предки вірили, що бадьорість і гарний настрій допоможуть зустріти зиму в доброму здоров'ї.

Особливу увагу приділяли домашнім справам, підготовці запасів на зиму та утепленню оселі.

За погодою цього дня намагалися визначити, якими будуть наступні місяці:

сильний мороз - до холодної зими,

великі кучугури снігу та іній на деревах - до щедрого врожаю наступного року,

півні співають раніше, ніж зазвичай, - до потепління,

дятел довго стукає по дереву - до погіршення погоди,

у колодязі шумить вода - до морозів та хуртовин.

Що не можна робити 25 листопада

З днем святого Климента пов'язували низку народних пересторог. Зокрема, наші предки не радили:

скаржитися на холодну погоду - вірили, що це може накликати неприємності,

піддаватися смутку та зневірі,

сваритися з рідними та ображати інших,

проявляти жадібність та байдужість до чужих проблем.

Також триває Різдвяний піст, тому вірянам рекомендують приділяти більше уваги молитві, добрим справам та духовному очищенню.

Хто святкує День ангела 25 листопада

За церковним календарем цього дня з іменинами можна привітати Климента (Климентія) та Петра.

Міжнародні та всесвітні свята 25 листопада

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Офіційна дата ООН , яку встановили у 1999 році. Її обрали на честь сестер Мірабаль, громадських активісток із Домініканської Республіки, які загинули у 1960 році через свою політичну діяльність.

Початок міжнародної кампанії "16 днів проти насильства". Щороку з 25 листопада до 10 грудня, Дня прав людини, у різних країнах , зокрема в Україні, проводять інформаційні та просвітницькі заходи для запобігання насильству та захисту прав постраждалих.

День державності Боснії і Герцеговини. Дата присвячена історичному засіданню 1943 року, яке стало важливим етапом відновлення державності країни.

День незалежності Суринаму. Саме 25 листопада 1975 року ця південноамериканська країна здобула незалежність від Нідерландів.

День нагадування про святкові покупки. Неофіційне свято, яке відзначають рівно за місяць до Різдва. Воно нагадує про необхідність завчасно підготувати подарунки, продумати святкове меню та спланувати витрати.

День парфе. Гастрономічне свято, популярне у США. Воно присвячене десерту французького походження, який має різні варіації. Зокрема, його готують із вершків, фруктів, йогурту, шоколаду та граноли