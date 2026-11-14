Які джинси візуально повнять: стилістка Марковська назвала 4 невдалі фасони

Які моделі джинсів можуть зіпсувати пропорції фігури

За словами Марковської, під час вибору джинсів важливо враховувати не лише модні тенденції, а й особливості власної фігури. Один і той самий фасон може мати зовсім різний вигляд залежно від зросту, довжини ніг, посадки та особливостей крою.

Стилістка виділила чотири моделі, з якими варто бути особливо уважними.

Джинси кльош від коліна

Джинси кльош можуть візуально змінювати пропорції тіла, особливо якщо модель має щільне облягання в зоні стегон і різко розширюється від коліна.

За словами стилістки, такий крій не завжди вдало працює на невисоких дівчатах або тих, хто хоче візуально подовжити ноги. У поєднанні із заниженою посадкою джинси можуть зробити стегна масивнішими, а ноги - коротшими.

Особливу увагу Яна Марковська радить звертати на посадку: низька талія здатна порушити пропорції навіть тоді, коли сам фасон підібраний вдало.

Джинси-"бочки" (barrel leg)

Джинси barrel leg, або бочкоподібні моделі, залишаються помітним трендом, однак їхній характерний крій підходить не всім.

Головна особливість такого фасону - додатковий об'єм з боків, який створює округлу форму штанин. Через це ноги можуть здаватися ширшими, а силует - менш витягнутим.

Стилістка зазначає, що особливо уважно до цієї моделі варто ставитися дівчатам невисокого зросту та тим, хто не хоче акцентувати увагу на об'ємі ніг.

Джинси-"банани" та слоучі

Ще один фасон, який може візуально додавати об'єму - джинси-"банани" та слоучі. Вони мають вільніший крій, округлюють лінію стегон і створюють додаткові складки на тканині.

На одних фігурах це виглядає як невимушений об'ємний силует, але на інших може підкреслювати особливості форми ніг, які людина не хоче виділяти.

Яна Марковська звертає увагу, що під час вибору таких джинсів важливо оцінювати не лише те, як вони сидять у поясі, а й загальну лінію штанин.

Вузькі джинси

Вузькі джинси - ще одна модель, із якою стилістка радить бути обережними. Через досить щільне прилягання до тіла вони чітко окреслюють лінію ніг і стегон.

Якщо ви не хочете робити ці зони головним акцентом образу, краще звернути увагу на більш вільні моделі.

Окремо стилістка наголошує на посадці: замість низької талії варто обирати середню або високу. Вони допомагають зберегти візуально гармонійні пропорції та не вкорочують ноги.

Яке взуття допоможе візуально подовжити ноги

Яна Марковська також поділилася прийомом, який може зробити навіть складні фасони джинсів більш вдалими.

Йдеться про взуття із загостреним носком. Така форма створює додаткову вертикаль у нижній частині образу та візуально продовжує лінію ноги.

Цікавий нюанс: для такого ефекту необов'язково обирати взуття на підборах. Гостроносі балетки, лофери або туфлі на пласкій підошві також можуть допомогти витягнути силует.

Цей прийом можна використовувати з джинсами кльош, бананами та моделями barrel leg, якщо хочеться збалансувати їхній об'ємний крій.

Головне правило під час вибору джинсів

Модні тенденції не повинні бути єдиним орієнтиром під час формування гардероба. Важливо оцінювати, як конкретна модель працює саме з вашими пропорціями, чи комфортно в ній рухатися та чи подобається вам результат.

Навіть трендові джинси не обов'язково купувати лише тому, що вони є в гардеробі модних інфлюенсерів. Правильно підібрана посадка, довжина та форма штанин часто мають набагато більше значення, ніж назва фасону.