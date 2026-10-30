Коли Геловін у 2026 році: у яких країнах святкують і чи відзначають в Україні

Коли Геловін у 2026 році

Традиційно Геловін припадає на суботу, 31 жовтня. Основні святкування розпочинаються ввечері та продовжуються в ніч на 1 листопада.

Таку дату обрали не випадково. Історія свята пов'язана з давнім кельтським Самайном, який символізував завершення сезону врожаю та початок зими.

Як пояснює Національний музей Ірландії, Самайн відзначали на межі жовтня та листопада. За народними віруваннями, у цей період межа між світом живих і померлих ставала тоншою, а душі предків могли повертатися до своїх домівок.

Згодом давні звичаї переплелися із західною християнською традицією Дня всіх святих, який припадає на 1 листопада.

Саме звідси походить назва Halloween - скорочення від All Hallows' Eve, тобто вечір напередодні Дня всіх святих.

Чому на Геловін одягають костюми та вирізають гарбузи

Сьогодні перевдягання у відьом, вампірів, привидів і персонажів фільмів стало однією з головних розваг свята. Однак спочатку костюми та маски мали інше призначення.

За давніми віруваннями, незвичайне вбрання допомагало людям приховати себе від духів, які нібито з'являлися серед живих у ніч Самайну.

На офіційному порталі Ірландії зазначають, що деякі сучасні традиції Геловіну походять саме від старовинних ірландських звичаїв.

Не менш цікава історія гарбузових ліхтарів. Спочатку в Ірландії для них використовували ріпу, в якій вирізали моторошні обличчя та розміщували всередині свічки.

Коли ірландські переселенці привезли цю традицію до Північної Америки, ріпу поступово замінили гарбузами. Вони були більшими, доступнішими та значно зручнішими для вирізання. Так гарбузовий ліхтар став одним із найвідоміших символів Геловіну.

У яких країнах святкують Геловін

Хоча сьогодні Геловін найбільше асоціюється зі Сполученими Штатами, його традиції поширені в багатьох країнах світу. У кожній із них свято набуло власних особливостей.

США

У Сполучених Штатах Геловін став масштабною частиною осінньої культури. Американці прикрашають будинки гарбузами, штучною павутиною, декоративними скелетами та фігурками привидів.

Особливо популярна традиція Trick or treat, коли діти перевдягаються в костюми, ходять від будинку до будинку та просять солодощі.

Дорослі влаштовують костюмовані вечірки, відвідують тематичні атракціони та беруть участь у святкових заходах.

Ірландія

Саме Ірландію вважають батьківщиною багатьох традицій сучасного Геловіну.

Тут проводять фестивалі, костюмовані паради та тематичні заходи. Також збереглися старовинні звичаї, пов'язані з ворожіннями та святковими стравами.

Однією з них є фруктовий хліб barmbrack, у який традиційно ховали невеликі предмети. За тим, що траплялося людині у шматочку, намагалися передбачити її майбутнє. Наприклад, каблучка символізувала можливе одруження.

Велика Британія

У Великій Британії Геловін супроводжується тематичними вечірками, вирізанням гарбузів і дитячими розвагами.

У Шотландії збереглася традиція guising. Діти перевдягаються та ходять по домівках, виконуючи пісні, жарти або невеликі номери в обмін на частування.

Канада

У Канаді святкування багато в чому нагадує американське. Родини прикрашають будинки, діти збирають солодощі, а в містах проводять тематичні заходи. Особливо популярні костюмовані вечірки та сімейні розваги.

Австралія

Геловін відзначають і в Австралії, хоча він не настільки поширений, як у США.

Цікаво, що наприкінці жовтня там триває весна, тому свято проходить зовсім в інших погодних умовах, ніж у Європі чи Північній Америці.

Костюмовані вечірки та тематичні заходи також проводять у Німеччині, Франції, Японії та інших країнах.

Як Геловін відзначають в Україні

В Україні Геловін насамперед сприймають як можливість незвично провести час, перевтілитися в улюбленого персонажа або влаштувати тематичну вечірку.

Найчастіше святкову атмосферу створюють у кафе, ресторанах, розважальних закладах та інших громадських просторах. Напередодні 31 жовтня там з'являються гарбузи, штучна павутина, декоративні привиди та інші атрибути свята.

Деякі українці також прикрашають оселі, вирізають гарбузові ліхтарі, готують незвичайні страви та організовують костюмовані зустрічі з друзями.

Особливо популярним Геловін став серед молоді, для якої він більше пов'язаний із розвагами та творчістю, ніж із давніми віруваннями.

Проте ставлення до цього свята в Україні різниться. Одні охоче переймають міжнародні традиції, інші не вважають Геловін частиною української культури. На відміну від країн, де святкування має давнє історичне коріння, в Україні воно поширилося переважно завдяки сучасній масовій культурі.

Чи можна вважати Велесову ніч українським Геловіном

Наприкінці жовтня в Україні часто згадують ще одне свято - Велесова ніч. Її іноді представляють як давнє слов'янське свято, яке нібито відзначали в ніч із 31 жовтня на 1 листопада.

За популярними описами, ця ніч була присвячена вшануванню предків і зв'язку між світом живих та померлих. Але історики звертають увагу, що достовірних свідчень про існування саме такого свята в українській народній традиції немає.

Більше про походження Велесової ночі, пов'язані з нею вірування та пояснення дослідників читайте в окремому матеріалі Styler.

Чим Геловін відрізняється від мексиканського Дня мертвих

Через близькість дат Геловін часто порівнюють із мексиканським Днем мертвих, або Día de Muertos. Проте ці свята мають різне походження та значення.

У Мексиці День мертвих відзначають переважно 1 та 2 листопада. Родини згадують померлих близьких, прикрашають пам'ятні вівтарі фотографіями, квітами та улюбленими стравами рідних.

Якщо сучасний Геловін у багатьох країнах насамперед асоціюється з костюмами, гарбузами та розвагами, то День мертвих присвячений пам'яті про близьких і сімейним традиціям.

Попри використання образів скелетів та схожі календарні дати, це два окремі свята з різним культурним змістом.