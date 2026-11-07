Маша Єфросиніна показала стильний образ зі шкіряним пальтом на холодний сезон (фото)

Яке пальто обрала Маша Єфросиніна

Головною деталлю аутфіту стало подовжене шкіряне пальто темного кольору. Модель має приталений силует, чітку лінію плечей, класичний комір і ґудзики по всій довжині.

Додаткові деталі - накладні кишені та виразна фактура шкіри - надають верхньому одягу стриманого, але водночас ефектного вигляду.

Завдяки приталеному крою пальто підкреслює силует і не створює зайвого об'єму. Це вдалий варіант для тих, хто хоче додати гардеробу виразності, але не готовий відмовлятися від класичних фасонів.

Шкіряний плащ можна поєднувати не лише з джинсами, а й зі штанами прямого крою, спідницями міді та трикотажними сукнями. Особливо ефектно він виглядає з базовими речами, які не відволікають увагу від фактурного верхнього одягу.

Марія Єфросиніна (скриншот)

З чим телеведуча поєднала шкіряний плащ

Маша Єфросиніна зробила ставку на поєднання елегантності та повсякденного комфорту. Під пальто вона одягнула стриману сіру сорочку, яка стала нейтральною основою комплекту.

Такий прийом допомагає збалансувати виразний шкіряний верх і зробити образ менш формальним. Сорочка також добре вписується в багатошарові стилізації, які залишаються актуальними в холодний сезон.

Нижню частину комплекту телеведуча доповнила блакитними джинсами кльош. Модель має легке розширення від колін донизу та акуратні декоративні шви.

Джинси такого фасону візуально подовжують ноги, особливо якщо поєднувати їх із взуттям на підборах. Крім того, розширені донизу штанини створюють гармонійні пропорції з приталеним верхнім одягом.

Яке взуття підійде до шкіряного пальта

Образ Маша завершила чорними шкіряними ботильйонами з гострим носком. Вони ледь помітні з-під джинсів, але саме ця деталь додає комплекту графічності та робить його більш елегантним.

Гостроносе взуття - вдалий вибір для поєднання з джинсами кльош, адже воно візуально витягує силует і додає образу витонченості.

Якщо хочеться створити більш розслаблений аутфіт, шкіряний тренч також можна носити з лоферами, черевиками на масивній підошві або мінімалістичними кросівками. У такому разі образ матиме менш формальний і більш повсякденний вигляд.

Марія Єфросиніна (скриншот)

Як повторити образ Єфросиніної

Стиль телеведучої можна легко адаптувати до власного гардероба. Для цього достатньо підібрати кілька речей у стриманій кольоровій гамі.