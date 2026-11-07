Маша Ефросинина показала стильный образ с кожаным пальто на холодный сезон (фото)

Какое пальто выбрала Маша Ефросинина

Главной деталью аутфита стало удлиненное кожаное пальто черного цвета. Модель имеет приталенный силуэт, четкую линию плеч, классический воротник и пуговицы по всей длине.

Дополнительные детали - накладные карманы и выразительная фактура кожи - придают верхней одежде сдержанный, но одновременно эффектный вид.

Благодаря приталенному крою пальто подчеркивает силуэт и не создает излишнего объема. Это удачный вариант для тех, кто хочет придать гардеробу выразительности, но не готов отказываться от классических фасонов.

Кожаный плащ можно сочетать не только с джинсами, но и с брюками прямого кроя, юбками меди и трикотажными платьями. Особенно эффектно он смотрится с базовыми вещами, которые не отвлекают внимание от фактурной верхней одежды.

Мария Ефросинина (скриншот)

С чем телеведущая сочетала кожаный плащ

Маша Ефросинина сделала ставку на сочетание элегантности и повседневного комфорта. Под пальто она надела сдержанную серую рубашку, ставшую нейтральной основой комплекта.

Такой прием помогает сбалансировать выразительный кожаный верх и сделать образ менее формальным. Рубашка также хорошо вписывается в многослойные стилизации, остающиеся актуальными в холодный сезон.

Нижнюю часть комплекта телеведущая дополнила голубыми джинсами клеш. Модель имеет легкое расширение от колен вниз и аккуратные декоративные швы.

Джинсы такого фасона визуально удлиняют ноги, особенно если сочетать их с обувью на каблуке. Кроме того, расширенные книзу штанины создают гармоничные пропорции с приталенной верхней одеждой.

Какая обувь подойдет к кожаному пальто

Образ Маша завершила черными кожаными ботильонами с острым носком. Они едва заметны из-под джинсов, но именно эта деталь придает комплекту графичности и делает его более элегантным.

Остроносая обувь - удачный выбор для сочетания с джинсами клеш, ведь она визуально извлекает силуэт и придает образу утонченности.

Если хочется создать более расслабленный аутфит, кожаный тренч можно носить с лоферами, ботинками на массивной подошве или минималистическими кроссовками. В таком случае образ будет иметь менее формальный и более обычный вид.

Мария Ефросинина (скриншот)

Как повторить образ Ефросининой

Стиль телеведущей можно легко адаптировать к собственному гардеробу. Для этого достаточно подобрать несколько вещей в сдержанной цветовой гамме.