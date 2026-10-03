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Тренди 03 жовтня 2026, 08:43

Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою"

Мішель Андраде розповіла про "Фабрику зірок", своїх фаворитів серед учасників і власний досвід на старті кар’єри.
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Мішель Андраде (колаж: Styler)
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Мішель Андраде - співачка, яка починала з вокального шоу та співпраці з Потапом й Іриною Горовою. На третьому праймі "Фабрики зірок" на SWEET.TV вона виступила разом із гуртом NEBOKRAI у випуску, присвяченому хітам MONATIK. Зустріч з учасниками нагадала їй про власний старт і можливості, які тепер вона використала б інакше.

В інтерв’ю Styler Michelle Andrade згадала початок кар’єри, розповіла про своїх фаворитів на "Фабриці зірок" та пояснила, як ставиться до сценічних помилок, творчих експериментів і очікувань публіки.

Ви самі пройшли шлях від учасниці вокального проєкту до артистки. Коли ви познайомилися з "фабрикантами" ближче, що найбільше вас у них здивувало?

— Коли я починала свій шлях, я була суперзеленою і взагалі не до кінця розуміла, що відбувається. Я приїхала в Україну з Болівії в підлітковому віці й майже одразу потрапила до Потапа та Ірини Горової. Я ще не встигла познайомитися з усім українським шоу-бізнесом, а вже працювала з Аланом Бадоєвим і Таню Муіньо. Це було дуже класно, але тоді я ще не до кінця усвідомлювала масштаб цих людей.

Зараз я дивлюся на "фабрикантів" і бачу, наскільки вони включені в те, що відбувається. І мені це дуже подобається. Я сама хотіла б повернутися на 7-10 років назад, але вже з тими знаннями й досвідом, які маю зараз. Думаю, тоді я взяла б від цього періоду значно більше.

Інструментів тоді просто було не так багато. Продюсер багато чого робив за тебе, а сьогодні все значно більше залежить від самого артиста. Тому досвід, який зараз отримують “фабриканти”, дуже-дуже крутий.

Я вже третє прайм-шоу дивлюся на них і бачу, наскільки сильно вони виросли порівняно з тим, якими прийшли на кастинг. Вони стають впевненішими, розкриваються, краще розуміють себе на сцені й перед камерою. Звичайно, це їхня власна робота, але велика частина цього результату - і заслуга команди, яка працює з ними щодня.

З ними працюють Руслан Махов, Яна Цибульська, Алан Бадоєв, Володимир Завадюк та інші професіонали. І мені здається, це дуже круто, що SWEET.TV зібрав для них таку команду, яка допомагає подивитися на себе з різних сторін і взяти максимум від цього досвіду.

Бо зараз артист - це не тільки про голос. Це ще про рух, харизму, стиль, характер, візуал, роботу з камерою і те, як ти комунікуєш з аудиторією. І мені здається, саме тут "фабриканти" отримують дуже сильний старт, щоб не просто взяти участь у шоу, а зрозуміти, якими артистами вони хочуть стати.

Я б і сама зараз хотіла опинитися в таких обставинах.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

— Вас запросили на третє прайм-шоу заспівати з "фабрикантами", які у вас враження?

— Мені дуже подобається, що вони всі різні. У них різні характери, голоси, стилі, бачення себе як артистів. І це дуже круто, тому що українській сцені потрібні різні виконавці, кожен зі своєю музикою та своєю аудиторією.

Мені цікаво спостерігати, як вони поступово відкриваються. Ти можеш побачити людину в одному номері й подумати про неї одне, а в наступному вона вже показує зовсім іншу сторону. Вони ще в процесі пошуку, і мені якраз дуже цікаво спостерігати, ким кожен із них стане в результаті.

Мішель Андраде на “Фабриці зірок” (фото: instagram.com/mishvirmish)

Як вам працюється з NEBOKRAI? Ви вже познайомились з хлопцями. Як вони вам?

— Вони такі трішечки сором’язливі, але коли виходять на сцену - це зовсім інші люди. Особливо сьогодні на генпрогоні я дивилася на Нікіту і думала: "Нікіта, прибери руку з моєї талії!".

У хлопців є цей запал, вони вміють його вмикати на сцені. Мені здається, на репетиціях Нікіта більш спокійний, а коли виходить на сцену - просто видає все. На генпрогоні я навіть трішки здивувалась "Ей, я тут взагалі-то, а він уже працює на весь зал!"

Я бачу зріст NEBOKRAI за цей тиждень. Вони великі молодці!

Ви вже маєте великий сценічний досвід. Що б ви порадили "фабрикантам", поки вони ще перебувають усередині проєкту?

— Я б порадила їм максимально цінувати цей досвід. Я сама зараз дивлюся на них і думаю: "Боже, якби я тоді мала все те, що вони мають зараз".

У них поруч люди, про яких на старті кар’єри може мріяти будь-який артист. Руслан Махов - топовий режисер-постановник, Яна Цибульська працює з ними над пластикою і хореографією, Віталій Ажнов - над акторською майстерністю, Алан Бадоєв дуже добре розуміє перформанс, образ артиста і роботу з аудиторією, Ірина Горова має величезний досвід у музичній індустрії та продюсуванні.

Тому я дуже сподіваюся, що "фабриканти" це усвідомлюють і беруть від цього досвіду максимум. Треба ставити запитання, слухати, пробувати, помилятися і знову пробувати.

Бо така можливість працювати з великою кількістю сильних професіоналів - це справді дуже цінно.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

А що ви помітили в них саме як артистка? На що, можливо, звертаєте увагу, коли бачите їх на сцені?

— Для мене дуже важлива харизма і те, як людина поводиться на сцені. Не тільки чи потрапила вона в кожну ноту, а чи можу я повірити їй, чи хочеться на неї дивитися, чи відчуваю я її в моменті.

Класно, коли ти дозволяєш собі помилятися і не намагаєшся це приховати, тому що в цьому є справжність.

Бо навіть професійні вокалісти можуть не потрапити в ноту, але вони все одно тримаються на сцені. І для мене найкласніший професіоналізм - це коли ти навіть не помітив цієї помилки.

Мені багато "фабрикантів" після виступів самі казали: "Блін, тут я не допрацювала", "не доспівала" або "не дотанцювала". Навіть Анна Трінчер сказала: "Дідько, я не там рух зробила". А я взагалі цього не помітила. І для мене це круто. Це і є прояв майстерності.

Мішель Андраде та Анна Трінчер (фото: instagram.com/mishvirmish)

Чи було щось, що ви хотіли порадити "фабрикантам"?

— Мені здається, найголовніше - не засмучуватися, якщо один виступ вийшов не таким, як хотілося. Це буває у всіх. У нас же не кожного дня однаковий настрій і однакова форма. Так само і виступ не кожного разу може бути ідеальним.

Мені важливо інше - чи зробив ти висновки, чи зміг спробувати щось нове і чи рухаєшся далі.

Я взагалі вважаю, що артисту дуже важливо не боятися експериментувати. Навіть якщо тобі здається, що ти вже знайшов свій стиль, все одно потрібно продовжувати шукати себе.

Як ви ставитеся до ситуацій, коли артист отримує пісню, яка, на перший погляд, зовсім не його?

— Насправді це треба дивитися індивідуально. Треба дуже добре знати артиста і розуміти, що для нього є звичним, а що - викликом.

Я вважаю, що дуже важливо не чіплятися за позицію "моє" або "не моє". Треба експериментувати із собою, бути відкритим і спробувати зробити цю пісню своєю.

Якщо пісня не дуже підходить під твій репертуар, треба максимально попрацювати з нею: піти на студію, допрацювати беки, подумати над подачею і зробити все, щоб вона зазвучала по-твоєму.

Мені здається, команда "Фабрики зірок" якраз дуже старається підбирати "фабрикантам" пісні так, щоб, з одного боку, підсвітити їхні сильні сторони, а з іншого - поставити перед ними завдання, над яким їм потрібно буде попрацювати.

І мені дуже подобається, що всі "фабриканти" такі різні. У них різні характери, стилі, голоси, бачення себе як артистів. І це дуже круто, тому що українській сцені зараз потрібні різні виконавці, кожен зі своєю музикою та своєю аудиторією.

Мішель Андраде на сцені “Фабрики зірок” (фото: instagram.com/mishvirmish)

Чи потрібно артисту на старті кар’єри одразу визначитися зі своїм жанром, чи важливіше залишатися відкритим до експериментів?

— Насправді я вважаю, що артист нікому нічого не винен. Він не має підлаштовуватися під чиїсь очікування чи залишатися в одному образі тільки тому, що так його звикли бачити.

Але пошук у творчості, як і взагалі в житті, має бути постійним. Звичайно, спочатку важливо показати себе, свій стиль, щоб тебе запам’ятали, а далі - поступово відкривати нові сторони й показувати інший матеріал.

Іноді зміни можуть бути дуже радикальними, і публіка не одразу їх сприймає. Але це не означає, що ти робиш щось неправильно. Просто кожен наступний крок артиста має бути добре продуманий.

І мені дуже подобається, що на "Фабриці зірок" ми якраз бачимо, наскільки різними можуть бути артисти. Хтось працює в стилі поп, хтось - у рок, хтось - в інді, і це прекрасно.

Чи бачите ви серед нинішніх "фабрикантів" людей, яких хотіли б слухати й після завершення проєкту?

— Звичайно. Я впевнена, що багато хто з них стане великими артистами. Я сама буду ходити до них на концерти.

Але їм ще потрібно пройти цей шлях: знайти свій стиль, свою команду, зрозуміти, якими артистами вони хочуть бути.

Тому я дуже сподіваюся, що "фабриканти" це цінують і беруть від цього досвіду максимум. Бо через такі проєкти з’являються нові артисти, нова музика і, врешті, формується те, якою буде українська культура завтра.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Хто ще з "фабрикантів" вам особливо подобається?

— Боже, я обожнюю XSTATTY, DISHA, NASU. Вони завжди викликають у мене різні емоції, але це завжди емоції, від яких мурашки. Мені здається, вони дуже відкриті до експериментів, і мені це подобається.

А ще мені дуже подобається Анна Сімон. Вона дуже крута.

Мішель Андраде з DISHA та NASU (фото: instagram.com/mishvirmish)
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