Ці "бабусині" речі знову в тренді: як знайти справжній скарб і чому його скуповує молодь
Коли мода втомлюється від однакових інтер'єрів, вона починає шукати натхнення в минулому. Саме тому речі, які ще кілька років тому поспішали викинути або сховати на дачу, сьогодні знову стали бажаними. Дизайнери радять не поспішати позбуватися старих меблів чи декору - багато з них переживають справжнє повернення.
Styler зібрав речі, які сьогодні знову вважаються стильними.
Кришталеві вази та кольорове скло
Ще донедавна кришталь асоціювався із сервантом у бабусиній квартирі. Тепер він повернувся у сучасні інтер'єри.
Особливо популярні кольорові скляні вази, цукерниці, графини та келихи. Їх ставлять навіть у мінімалістичних квартирах, використовуючи як яскравий акцент.
В'язані серветки
Колись вони лежали майже на кожному телевізорі чи комоді. Сьогодні ж їх використовують зовсім інакше.
Невеликі серветки кладуть під вази, свічники, декоративні композиції або оформлюють у рамки як настінний декор.
Дерев'яні меблі з історією
Масивні комоди, буфети, тумби та журнальні столики вже не вважаються пережитком минулого.
Їх реставрують, змінюють ручки, оновлюють покриття й поєднують із сучасними меблями. Особливо цінуються речі з натурального дерева, які можуть прослужити ще десятки років.
Порцеляновий посуд
Сервізи, які десятиліттями стояли "на свято", знову повернулися на столи.
Замість однотонного посуду багато хто обирає вінтажні чашки, чайники, тарілки та молочники, додаючи інтер'єру затишку й характеру.
Лляні скатертини
Льон знову став одним із наймодніших матеріалів.
Навіть проста лляна скатертина або доріжка на стіл здатна зробити кухню дорожчою на вигляд і додати відчуття домашнього тепла.
Настільні лампи з тканинними абажурами
Лампи, які раніше здавалися застарілими, знову прикрашають сучасні оселі.
Текстильні абажури створюють м'яке освітлення, а дизайнери радять використовувати їх замість холодного точкового світла.
Плетені кошики
Раніше їх використовували переважно для зберігання овочів або білизни.
Тепер плетені кошики стали частиною декору. У них зберігають пледи, журнали, дитячі іграшки або кімнатні рослини.
Вінтажні картини та дзеркала
Старі дерев'яні рами знову стали трендом.
Навіть невелика картина чи дзеркало у вінтажній рамі додають інтер'єру глибини й роблять його менш схожим на типову квартиру з меблевого каталогу.
Кімнатні рослини у керамічних горщиках
Тренд на природність повернув популярність великим фікусам, монстерам, папоротям і хлорофітумам.
Особливо ефектно вони виглядають у старих керамічних або глиняних кашпо, які ще недавно здавалися немодними.
Чому цей тренд набирає популярності
Сучасний інтер'єр дедалі рідше будується лише на нових покупках. Люди все частіше шукають речі з історією, які роблять оселю унікальною.
До того ж повторне використання меблів і декору підтримує тренд на усвідомлене споживання. Саме тому те, що ще вчора називали "бабусиним", сьогодні дедалі частіше стає предметом полювання на барахолках і в антикварних крамницях.
Раніше Styler розповідав, які застарілі речі краще прибрати з кухні, аби вона виглядала модно.
Крім того, ми пояснювали, що може безнадійно зіпсувати трендовий сучасний інтер'єр.