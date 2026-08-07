Эти "бабушкины" вещи снова в тренде: как найти настоящее сокровище и почему его скупает молодежь
Когда мода устает от одинаковых интерьеров, она начинает искать вдохновение в прошлом. Именно поэтому вещи, еще несколько лет назад спешившие выбросить или спрятать на дачу, сегодня снова стали желанными. Дизайнеры советуют не спешить избавляться от старой мебели или декора - многие из них переживают настоящий возврат.
Styler собрал вещи, которые сегодня снова считаются стильными.
Хрустальные вазы и цветное стекло
Еще недавно хрусталь ассоциировался с сервантом в бабушкиной квартире. Теперь он вернулся в современные интерьеры.
Особенно популярны цветные стеклянные вазы, конфеты, графины и бокалы. Их ставят даже в минималистических квартирах, используя в качестве яркого акцента.
Вязаные салфетки
Когда-то они лежали почти на каждом телевизоре или комоде. Сегодня же их используют совсем по-другому.
Небольшие салфетки кладут под вазы, подсвечники, декоративные композиции или оформляют в рамки в качестве настенного декора.
Деревянная мебель с историей
Массивные комоды, буфеты, тумбы и журнальные столики уже не считаются пережитком прошлого.
Их реставрируют, меняют ручки, обновляют покрытия и совмещают с современной мебелью. Особо ценятся вещи из натурального дерева, которые могут прослужить еще десятки лет.
Фарфоровая посуда
Сервизы, десятилетиями стоящие "на праздник", снова вернулись на столы.
Вместо однотонной посуды многие выбирают винтажные чашки, чайники, тарелки и молочники, придавая интерьеру уют и характер.
Льняные скатерти
Лен снова стал одним из самых модных материалов.
Даже простая льняная скатерть или дорожка на стол способна сделать кухню более дорогой на вид и добавить ощущение домашнего тепла.
Настольные лампы с тканевыми абажурами
Лампы, которые раньше казались устаревшими, снова украшают современные дома.
Текстильные абажуры создают мягкое освещение, а дизайнеры рекомендуют использовать их вместо холодного точечного света.
Плетеные корзины
Раньше их использовали преимущественно для хранения овощей или белья.
Теперь плетеные корзины стали частью декора. В них хранятся пледы, журналы, детские игрушки или комнатные растения.
Винтажные картины и зеркала
Старые деревянные рамы снова стали трендом.
Даже небольшая картина или зеркало в винтажной раме добавляют интерьер глубины и делают его менее похожим на типичную квартиру из мебельного каталога.
Комнатные растения в керамических горшках
Тренд на естественность вернул популярность большим фикусам, монстерам, папоротникам и хлорофитумам.
Особенно эффектно они смотрятся у старых керамических или глиняных кашпо, которые еще недавно казались немодными.
Почему этот тренд набирает популярность
Современный интерьер все реже строится только на новых покупках. Люди все чаще ищут вещи с историей, которые делают дом уникальным.
К тому же, повторное использование мебели и декора поддерживает тренд на осознанное потребление. Именно поэтому то, что еще вчера называли "бабушкиным", сегодня все чаще становится предметом охоты на барахолках и в антикварных магазинах.
Ранее Styler рассказывал, какие устаревшие вещи лучше убрать из кухни, чтобы она выглядела модно.
Кроме того, мы объясняли, что может безнадежно испортить современный трендовый интерьер.