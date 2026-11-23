The Elder Scrolls IV: Oblivion

У березні 2006 року Bethesda випустила Oblivion - гру, в якій можна було провести сотні годин і все одно знайти щось нове. Гравець опинявся у величезній провінції Сіроділ, де після загибелі імператора починали відкриватися портали до небезпечного світу Облівіону. Здавалося б, потрібно якнайшвидше рятувати імперію, але дорогою постійно знаходилися цікавіші справи.

Графіка гри (скриншот)

Можна було вступити до Гільдії магів, стати найманим убивцею, досліджувати стародавні руїни або просто гуляти лісами та випадково натрапити на нове завдання. Саме ця свобода й зробила Oblivion особливою. А у 2025 році гра отримала ремастер, завдяки якому можна знову повернутися до Сіроділу, але вже із сучасною графікою.

Bully

Що буде, якщо творці GTA зроблять гру не про злочинний світ, а про звичайну школу? У жовтні 2006 року Rockstar Games дала відповідь, випустивши Bully.

Головний герой Джиммі Хопкінс потрапляє до академії Булворт, де швидко розуміє, що спокійного навчання не буде. Тут є шкільні хулігани, суворі викладачі, різні компанії учнів та купа неприємностей, у які можна потрапити. Джиммі відвідує уроки, заводить друзів, розбирається з кривдниками та поступово стає однією з найпомітніших постатей школи.

Один з моментів гри (скриншот)

Особливий шарм Bully був у дрібницях. Можна було прогулювати заняття, кататися на скейтборді, брати участь у шкільних змаганнях або досліджувати містечко після уроків. А ще тут змінювалися пори року, тому академія по-різному виглядала восени, взимку та навесні. І хоча фанати роками сподіваються на Bully 2, повноцінного продовження досі немає.

Need for Speed: Carbon

Якщо Most Wanted запам'яталася поліцейськими переслідуваннями, то Carbon - нічними гонками, гірськими дорогами та боротьбою за райони міста.

У цій частині гравці потрапляли до Палмонт-Сіті, де вуличні гонщики поділили територію між своїми командами. Щоб повернути вплив, потрібно було перемагати суперників, збирати власну команду та захоплювати райони. А після звичайних перегонів на гравців чекали дуелі в каньйонах, де можна було програти через один невдалий поворот.

Меню гри (скриншот)

Carbon любили за атмосферу нічного міста, можливість детально змінювати зовнішність автомобілів та, звісно, дрифт. Тут можна було годинами налаштовувати машину, обираючи диски, обвіси та інші деталі, а потім одразу перевіряти результат на трасі. Навіть сьогодні ці гонки легко впізнати за їхньою похмурою атмосферою та звуками моторів.

Gothic 3

Для шанувальників рольових ігор жовтень 2006 року став особливим, адже тоді вийшла Gothic 3. Після пригод на острові Хорініс Безіменний герой нарешті дістався материка, де люди та орки борються за владу.

Замість невеликих територій гравців чекав величезний світ із містами, пустелями, засніженими горами та десятками поселень. Можна було допомагати повстанцям, співпрацювати з орками, виконувати завдання різних фракцій і самостійно вирішувати, яким буде подальший шлях героя.

Геймплей гри (скриншот)

Щоправда, на старті Gothic 3 мала чимало технічних проблем, а деякі рішення розробників не сподобалися давнім фанатам серії. Проте навіть із недоліками гра подарувала особливу атмосферу пригод. Іноді достатньо почути знайому музику Миртани, щоб захотілося знову вирушити її дорогами.

FlatOut 2

FlatOut 2 була саме тією грою, в якій акуратне водіння цікавило далеко не всіх. Тут автомобілі врізалися в огорожі, розносили предмети на трасі, втрачали деталі, а після особливо сильних зіткнень водій міг вилетіти через лобове скло.

Друга частина, яка вийшла у 2006 році, зробила перегони ще видовищнішими. Окрім звичайних заїздів, гравці могли брати участь у дербі та кумедних мінііграх, де потрібно було запускати водія з автомобіля на максимальну відстань або влучати ним у ціль.

Один з моментів гри (скриншот)

А ще FlatOut 2 мала саундтрек, який багато хто пам'ятає й досі. Papa Roach, Fall Out Boy, Nickelback та інші роквиконавці чудово доповнювали шалені заїзди. Мабуть, саме тому цю гру так приємно згадувати: тут було багато хаосу, гучної музики та бажання спробувати ще один заїзд.

Heroes of Might and Magic V

У травні 2006 року шанувальники стратегій отримали Heroes of Might and Magic V. Для багатьох це стало знайомством із серією, а для інших - можливістю повернутися до улюбленої формули, але вже з повноцінною тривимірною графікою.

Як і раніше, потрібно було розвивати міста, збирати ресурси, наймати армії та досліджувати карту в пошуках скарбів і нових територій. Гравці керували лицарями, магами, некромантами та іншими героями, а кожна битва вимагала хоча б трохи подумати наперед.

Механіка бою (скриншот)

Найкраще Heroes V розкривалася під час довгих партій. Особливо коли грали з друзями за одним комп'ютером, по черзі передаючи одне одному керування. Іноді на одну карту йшло кілька вечорів, але саме в цьому й була вся цікавість.

The Legend of Zelda: Twilight Princess

У 2006 році Nintendo випустила одну з найбільш атмосферних частин пригод Лінка - Twilight Princess. Цього разу королівство Хайрул опинилося під загрозою загадкового світу сутінків, а сам головний герой отримав здатність перетворюватися на вовка.

Разом із незвичайною супутницею Мідною Лінк вирушав досліджувати підземелля, розв'язувати головоломки та боротися з небезпечними супротивниками. Пригода вийшла помітно похмурішою за деякі попередні частини серії, що особливо запам'яталося гравцям.

Один з моментів гри (скриншот)

Twilight Princess також стала однією з перших великих ігор для Nintendo Wii. Власники нової консолі могли використовувати рухи контролера під час пригоди, а згодом гра отримала оновлену HD-версію для Wii U.

Ōkami

Серед гучних релізів 2006 року була й Ōkami - гра, яку складно переплутати з будь-якою іншою навіть через двадцять років.

Її головна героїня - японська богиня сонця Аматерасу, яка постає в образі білої вовчиці. Вона мандрує світом, натхненним японською міфологією, і намагається повернути йому життя та красу після приходу темних сил.

Графіка гри (скриншот)

Але найцікавіше було в тому, як саме гравець взаємодіяв зі світом. За допомогою чарівного пензля можна було малювати просто на екрані, відновлювати зруйновані предмети, керувати природними явищами та допомагати Аматерасу під час пригод.

Завдяки стилю, що нагадує традиційні японські малюнки тушшю, Ōkami й сьогодні виглядає незвичайно. Це одна з тих ігор, які запам'ятовуються не стільки графічними технологіями, скільки власною атмосферою.

Tomb Raider: Legend

У квітні 2006 року на екрани повернулася Лара Крофт. Після не надто вдалого для серії періоду студія Crystal Dynamics взялася оновити пригоди знаменитої шукачки скарбів, і результатом стала Tomb Raider: Legend.

Цього разу Лара вирушала на пошуки стародавніх артефактів, досліджувала небезпечні храми, долала пастки та поступово наближалася до розгадки таємниць власної родини.

Геймплей (скриншот)

Legend помітно змінила відчуття від гри. Керувати Ларою стало зручніше, рухи героїні - плавнішими, а пригоди отримали більш кінематографічну подачу. При цьому нікуди не зникли головоломки, стрибки над прірвами та пошук прихованих проходів. Саме ця частина допомогла повернути інтерес до Tomb Raider та дала серії новий старт.

Gears of War

У листопаді 2006 року власники Xbox 360 отримали Gears of War - гру, яка швидко стала одним із головних ексклюзивів консолі.

Події розгорталися на планеті Сера, де людство вело війну з підземними істотами, відомими як Локусти. Головний герой Маркус Фенікс разом зі своїм загоном мав виконувати небезпечні завдання та протистояти ворогам, які значно переважали людей чисельністю.

Один з моментів гри (скриншот)

Gears of War запам'яталася насамперед динамічними перестрілками та системою укриттів. Замість того щоб просто бігти вперед і стріляти, потрібно було постійно змінювати позицію, ховатися від вогню та працювати разом із напарниками.

Окреме задоволення приносило кооперативне проходження, коли можна було пройти кампанію удвох. А у 2025 році вийшло оновлене видання Gears of War: Reloaded, яке дозволило ще раз повернутися до пригод Маркуса Фенікса.