Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася
Тіло людини не залишається однаковим усе життя. Вага може змінюватися через різні обставини - сезон, спосіб життя, стрес, подорожі або просто природні процеси. І це не означає, що потрібно купувати новий гардероб щоразу, коли улюблені джинси стали сидіти трохи інакше.
Styler з посиланням на поради відомої американської фешн-блогерки Тані Стівенс, розповідає, які речі варто мати у шафі, щоб одяг завжди залишався зручним, стильним і не залежав від кількох сантиметрів у талії.
Еластична талія та вільний крій - речі, які дають свободу рухів
Одним із найпрактичніших рішень є штани з еластичним поясом, зав'язками або регульованою посадкою. Вони не створюють дискомфорту, але при цьому можуть виглядати сучасно та акуратно.
Особливо добре працюють моделі з високою посадкою та широкими штанинами. Вони не перетискають тіло, легко поєднуються з сорочками, футболками чи светрами та підходять як для щоденних справ, так і для подорожей.
Ще один вдалий варіант - штани прямого або широкого крою з м'яких тканин.
Вони не обмежують рухів і довше залишаються актуальними, ніж надто обтислі моделі.
Довші топи та туніки - комфорт без втрати стилю
Коли тіло трохи змінюється, багато хто автоматично обирає великий одяг. Але оверсайз не завжди є найкращим рішенням.
Стилісти радять звернути увагу на подовжені сорочки, легкі блузки, туніки та топи вільного крою. Вони створюють розслаблений силует, але не роблять образ безформним.
Головне правило - річ повинна добре сидіти в плечах. Навіть вільний верх виглядатиме стильно, якщо правильно підібрана довжина рукавів і лінія плеча.
Такі речі легко комбінувати з джинсами, легінсами чи класичними брюками, створюючи комфортний повсякденний образ.
Сукні та спідниці, які не залежать від розміру талії
Один із найзручніших варіантів на періоди, коли вага змінюється, - сукні вільного силуету.
Сукні-сорочки, моделі А-силуету, багатоярусні сукні та легкі кафтани не потребують ідеальної посадки в області талії. Вони виглядають жіночно, але залишають тілу достатньо простору.
Також варто звернути увагу на спідниці максі з еластичним поясом. Їх можна носити кілька сезонів поспіль, змінюючи лише верхню частину образу.
Щоб силует виглядав гармонійно, об'ємний низ краще поєднувати з більш структурованим верхом - наприклад, заправленою футболкою, сорочкою або светром по фігурі.
Речі, які потрібно мати у шафі завжди
Експерти зі стилю радять створити гардероб не лише під конкретну цифру на вагах, а під реальне життя.
Серед універсальних речей, які допомагають почуватися впевнено:
- штани з еластичною або регульованою талією,
- сукні вільного крою,
- сорочки, які можна носити навипуск або заправленими,
- спідниці з м'якою посадкою,
- речі з тканин, які красиво драпіруються, а не обтягують тіло.
Такий підхід дозволяє не купувати кілька гардеробів різних розмірів і не чекати "кращого моменту", щоб носити улюблені речі.
Одяг має підлаштовуватися під людину, а не навпаки. Найкращий гардероб - той, у якому комфортно сьогодні.
А яка ваша улюблена універсальна річ у гардеробі?
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