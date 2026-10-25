Routine, Outer Wilds, Exo One: атмосферні ігри про космос і загадкові експедиції

ROUTINE

ROUTINE - науково-фантастичний горор 2025 року від студії Lunar Software. Події гри розгортаються на покинутій дослідницькій базі на Місяці, оформленій у стилі фантастики 1980-х років. Головному герою доведеться з'ясувати, чому станція раптово спорожніла та яка небезпека ховається в її коридорах.

Місячний пейзаж у ROUTINE (скриншот із гри)

Під час дослідження можна відвідувати житлові приміщення, трамвайні станції та навіть покинутий торговельний центр. Допомагає спеціальний пристрій C.A.T., за допомогою якого можна працювати з терміналами, знаходити підказки та орієнтуватися на базі. Проте не всі зустрічі будуть безпечними: іноді доведеться ховатися, тікати або намагатися захиститися. Звичних маркерів маршруту немає, тому шлях потрібно шукати самостійно.

Найбільше мене приваблює візуальна атмосфера ROUTINE. Старі монітори, тьмяне освітлення та порожні приміщення створюють відчуття, ніби потрапив у науково-фантастичний фільм минулого століття. Особливо моторошною здається сама ідея бази, де колись вирувало життя, а тепер залишилися лише тиша та невідомість.

Mass Effect 2

Mass Effect 2 - науково-фантастична рольова гра 2010 року від студії BioWare. Події розгортаються в галактиці, де люди співіснують із різними інопланетними цивілізаціями. Головний герой, командор Шепард, намагається з'ясувати причину загадкових зникнень мешканців людських колоній та збирає команду для небезпечної місії.

Футуристичне місто у грі Mass Effect 2 (скриншот із гри)

Гравець подорожує між планетами на космічному кораблі "Нормандія", знайомиться з незвичайними персонажами та бере участь у перестрілках. Особливе місце займають стосунки з членами екіпажу. Кожен із них має власну історію, а виконання особистих завдань допомагає здобути їхню довіру. Від рішень гравця залежить не лише розвиток окремих сюжетних ліній, а й те, хто з команди зможе пережити фінальну місію.

У цій грі недостатньо просто зібрати сильну команду. Потрібно дізнатися більше про кожного з її учасників, допомогти їм розібратися з особистими проблемами та заслужити довіру. Інакше під час фінальної місії навіть улюблені персонажі можуть загинути. Саме ця непередбачуваність робить історію цікавішою, адже наслідки попередніх рішень стають помітними лише згодом.

The Invincible

The Invincible - пригодницька науково-фантастична гра 2023 року від польської студії Starward Industries, створена за мотивами однойменного роману Станіслава Лема. Головна героїня, астробіологиня Ясна, прибуває з командою на незвідану планету Регіс III. Проте наукова експедиція перетворюється на пошуки зниклих колег.

Скелястий пейзаж планети Регіс III у грі The Invincible (скриншот із гри)

Досліджуючи кам'янисті пустелі, гори та інші локації, героїня використовує ретрофутуристичні прилади, зокрема трекер і телеметр. Вона підтримує радіозв'язок з астрогатором, збирає інформацію про загадкові події та поступово відкриває таємниці планети. Важливу роль відіграють рішення гравця, від яких залежить розвиток історії та її завершення.

Мене захоплює поєднання пустельних інопланетних краєвидів із технологіями, що нагадують уявлення людей минулого століття про майбутнє. Масивні прилади, незвичайні транспортні засоби та майже безлюдні простори створюють особливу атмосферу. А сама історія цікава ще й тим, що змушує замислитися, чи справді людство здатне зрозуміти все, що зустріне поза межами Землі.

Outer Wilds

Outer Wilds - пригодницька гра 2019 року від студії Mobius Digital, у якій гравець досліджує незвичайну Сонячну систему, що потрапила в часову петлю. Головний герой стає новим учасником космічної програми Outer Wilds Ventures і вирушає на пошуки відповідей про загадкові явища та сліди стародавньої цивілізації.

Краєвиди Outer Wilds (скриншот із гри)

Кожна планета має свої особливості та небезпеки. Десь піщані потоки поступово засипають підземні споруди, а в іншому місці поверхня руйнується просто під час дослідження. Гравець подорожує на невеликому космічному кораблі, розшифровує стародавні написи, шукає сигнали та відкриває нові локації. Після завершення чергового циклу час повертається назад, але отримані знання допомагають просуватися далі.

Мені особливо відгукується ідея, що головним інструментом для проходження стає не зброя, а допитливість. Кожна експедиція може подарувати нове відкриття, навіть якщо спочатку здається невдалою. А невеликі планети, незвичайні природні явища та можливість самостійно обирати маршрут створюють відчуття справжньої космічної пригоди.

Exo One

Exo One - атмосферна пригодницька гра 2021 року від незалежного розробника Exbleative. Її сюжет починається з загадкового інопланетного сигналу, який містить креслення незвичайного космічного апарата. Людство створює його та вирушає в подорож за межі Сонячної системи, досліджуючи невідомі світи.

Політ над інопланетними пейзажами у грі Exo One (скриншот із гри)

Замість керування звичайним зорельотом гравець отримує апарат, здатний змінювати форму та використовувати гравітацію для пересування. Він може котитися поверхнею планет, перетворюватися на планер, злітати над горами та використовувати повітряні потоки для польоту. На шляху трапляються величезні пустелі, химерні скелі, океани та дивовижні хмарні утворення.

Я в захваті від візуальної складової Exo One. Величезні інопланетні простори, красиве освітлення та відчуття швидкості створюють атмосферу подорожі в зовсім невідомий світ. Особливо захопливими здаються моменти, коли маленький апарат здіймається над величезними горами або ковзає крізь хмари. Ця гра цікава тим, що дозволяє насолоджуватися самим процесом дослідження космосу.