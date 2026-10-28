Що подивитися після основних "Зоряних війн": серіали й фільми, які доповнюють сагу

Фільми, які доповнюють основну сагу

"Бунтар один. Зоряні війни: Історія" (2016)

Події фільму розгортаються напередодні оригінальної трилогії. У центрі історії - група героїв, які беруться за важливе завдання, пов'язане з Галактичною Імперією.

Стрічка вирізняється більш приземленим поглядом на всесвіт: тут важливі не лише джедаї та Сила, а й звичайні люди, від рішень яких залежить доля галактики. Фільм варто подивитися тим, хто хоче краще зрозуміти події оригінальної саги.

"Соло: Зоряні війни. Історія" (2018)

Пригодницький фільм розповідає про молоді роки Гана Соло - одного з найвідоміших персонажів франшизи. Глядачі побачать його перші пригоди, знайомство з Чубаккою та обставини, які допомагають зрозуміти характер майбутнього контрабандиста.

На відміну від основних епізодів, тут більше космічних погонь, авантюр і кримінальних історій. Це окрема пригода, яка розширює знайомий світ без необхідності стежити за всіма сюжетними лініями саги.

Серіали, які відкривають нові сторони "Зоряних війн"

"Андор" (2022-2025)

Серіал розповідає про Кассіана Андора, якого глядачі могли бачити у фільмі "Бунтар-один". Історія показує галактику з погляду людей, які опинилися під владою Імперії та шукають способи їй протистояти.

"Андор" відрізняється від звичних космічних пригод атмосферою політичного трилера. Тут багато інтриг, складних рішень і напружених ситуацій, а тому серіал може зацікавити навіть тих, кому не надто близькі історії про джедаїв.

"Обі-Ван Кенобі" (2022)

Мінісеріал повертає глядачів до історії одного з найвідоміших джедаїв франшизи. Події відбуваються після приквелів, а головний герой намагається пристосуватися до нового життя в галактиці.

Проєкт доповнює історію персонажа, знайомого за фільмами, і дає змогу знову побачити його у виконанні Юена Макгрегора. Це хороший вибір для тих, кому після основної саги хочеться більше історій про героїв, яких вони вже знають.

"Війни клонів" (2008-2020)

Анімаційний серіал докладніше розкриває масштабний конфлікт, про який розповідають приквели. У ньому повертаються Енакін Скайвокер та Обі-Ван Кенобі, а також з'являються нові персонажі, які згодом відіграють важливу роль у франшизі.

Сім сезонів дають змогу глибше зануритися у світ джедаїв, клонів і політичних протистоянь. Якщо після фільмів вам бракувало деталей про події між окремими епізодами, цей серіал стане одним із найзмістовніших продовжень.

"Повстанці" (2014-2018)

Анімаційний серіал знайомить із командою героїв, які протистоять Імперії та подорожують галактикою на борту корабля "Привид". Це історія про дружбу, відвагу й боротьбу за свободу.

"Повстанці" також розширюють історії персонажів, знайомих шанувальникам анімаційних "Зоряних війн". Серіал особливо варто подивитися перед "Асокою", адже він допомагає краще зрозуміти героїв і зв'язки між ними.

Що подивитися після оригінальної трилогії

"Мандалорець" (2019-2023)

Події серіалу відбуваються після оригінальної трилогії. У центрі історії - мандалорець Дін Джарін, який заробляє на життя небезпечними завданнями, доки одна зустріч не змінює його звичний шлях.

"Мандалорець" пропонує інший погляд на галактику: замість зосередження лише на великих конфліктах він показує віддалені планети, місцеві спільноти та пригоди героїв, які не належать до центральної історії Скайвокерів.

"Книга Боби Фетта" (2021-2022)

Цей серіал присвячений Бобі Фетту - персонажу, знайомому шанувальникам оригінальної трилогії. Цього разу він опиняється в центрі окремої історії, пов'язаної зі світом мисливців за головами та боротьбою за вплив.

Проєкт розширює історію персонажа й доповнює сюжетні лінії "Мандалорця". Для послідовного перегляду його найкраще поставити після другого сезону "Мандалорця", але перед третім.

"Асока" (2023)

Головна героїня серіалу - Асока Тано, персонаж, який спочатку з'явився в анімаційних проєктах франшизи. Тепер на неї чекає окрема історія, що продовжує знайомі сюжетні лінії та розширює світ після оригінальної трилогії.

"Асока" зацікавить тих, хто хоче стежити за подальшим розвитком всесвіту "Зоряних війн". Водночас перед переглядом варто ознайомитися з "Повстанцями", щоб краще розуміти персонажів та їхні взаємини.

У якому порядку дивитися

Якщо ви вже переглянули основні дев'ять епізодів, можна обрати один із трьох напрямів:

для продовження знайомої історії: "Бунтар-один" та "Андор"

для знайомства з минулим персонажів: "Ган Соло", "Обі-Ван Кенобі" та "Війни клонів"

для дослідження галактики після оригінальної трилогії: "Мандалорець", "Книга Боби Фетта" та "Асока".

Окремі проєкти можна дивитися самостійно, але деякі серіали пов'язані між собою. Якщо хочете краще зрозуміти історію Асоки Тано, спочатку перегляньте "Повстанців", а якщо цікавить сюжет "Мандалорця", не пропускайте "Книгу Боби Фетта" між другим і третім сезонами.

Почати найпростіше з "Бунатр-один": він пов'язаний з основними фільмами, але розповідає окрему історію з новими героями та власною атмосферою.