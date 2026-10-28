Что посмотреть после основных "Звездных войн": сериалы и фильмы, дополняющие сагу

Фильмы, которые дополняют основную сагу

"Бунтарь один. Звездные войны: История" (2016)

События фильма разворачиваются в преддверии оригинальной трилогии. В центре истории - группа героев, которые берутся за важную задачу, связанную с Галактической Империей.

Лента отличается более приземленным взглядом на вселенную: здесь важны не только джедаи и силы, но и обычные люди, от решений которых зависит судьба галактики. Фильм следует посмотреть тем, кто хочет лучше понять события оригинальной саги.

"Соло: Звездные войны. История" (2018)

Приключенческий фильм рассказывает о молодых годах Хане Соло - одном из самых известных персонажей франшизы. Зрители увидят его первые приключения, знакомство с Чубаккой и обстоятельства, помогающие понять характер будущего контрабандиста.

В отличие от основных эпизодов, здесь больше космических погонь, авантюр и криминальных историй. Это отдельное приключение, расширяющее знакомый мир без необходимости следить за всеми сюжетными линиями саги.

Сериалы, которые открывают новые стороны "Звездных войн"

"Андор" (2022-2025)

Сериал рассказывает о Кассиане Андоре, которого зрители могли видеть в фильме "Бунтарь-один". История показывает галактику с точки зрения людей, оказавшихся под властью Империи и ищущих способы ей противостоять.

"Андор" отличается от привычных космических приключений атмосферой политического триллера. Здесь много интриг, сложных решений и напряженных ситуаций, поэтому сериал может заинтересовать даже тех, кому не слишком близки истории о джедаях.

"Оби-Ван Кеноби" (2022)

Минисериал возвращает зрителей в историю одного из самых известных джедаев франшизы. События происходят после приквел, а главный герой пытается приспособиться к новой жизни в галактике.

Проект дополняет историю персонажа, знакомого по фильмам, и дает возможность снова увидеть его в исполнении Юэна Макгрегора. Это хороший выбор для тех, кому после основной саги хочется больше историй о героях, которых они уже знают.

"Войны клонов" (2008-2020)

Анимационный сериал более подробно раскрывает масштабный конфликт, о котором рассказывают приквелы. В нем возвращаются Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби, а также новые персонажи, которые впоследствии играют важную роль во франшизе.

Семь сезонов позволяют глубже погрузиться в мир джедаев, клонов и политических противостояний. Если после фильмов вам не хватало деталей о событиях между отдельными эпизодами, этот сериал станет одним из самых содержательных продолжений.

"Повстанцы" (2014-2018)

Анимационный сериал знакомит с командой героев, которые противостоят Империи и путешествуют по галактике на борту корабля "Призрак". Это история о дружбе, отваге и борьбе за свободу.

"Повстанцы" также расширяют истории персонажей, знакомых поклонникам анимационных "Звездных войн". Сериал особенно стоит посмотреть перед "Асокой", ведь он помогает лучше понять героев и связи между ними.

Что посмотреть после оригинальной трилогии

"Мандалорец" (2019-2023)

События сериала происходят после оригинальной трилогии. В центре истории - мандалорец Дин Джарин, зарабатывающий на жизнь опасными задачами, пока одна встреча не меняет его привычный путь.

"Мандалорец" предлагает другой взгляд на галактику: вместо сосредоточения лишь на больших конфликтах он показывает отдаленные планеты, местные сообщества и приключения героев, не относящихся к центральной истории Скайвокеров.

"Книга Бобы Фетта" (2021-2022)

Этот сериал посвящен Бобби Фетту - персонажу, знакомому поклонникам оригинальной трилогии. В этот раз он оказывается в центре отдельной истории, связанной с миром охотников за головами и борьбой за влияние.

Проект расширяет историю персонажа и дополняет сюжетные линии "Мандалорца". Для последовательного просмотра его лучше всего поставить после второго сезона "Мандалорца", но перед третьим.

"Осока" (2023)

Главная героиня сериала - Асока Тано, персонаж, первоначально появившийся в анимационных проектах франшизы. Теперь ее ждет отдельная история, которая продолжает знакомые сюжетные линии и расширяет мир после оригинальной трилогии.

"Асока" заинтересует тех, кто хочет следить за дальнейшим развитием вселенной "Звездных войн". В то же время, перед просмотром стоит ознакомиться с "Повстанцами", чтобы лучше понимать персонажей и их взаимоотношения.

В каком порядке смотреть

Если вы просмотрели основные девять эпизодов, можно выбрать одно из трех направлений:

для продолжения знакомой истории: "Бунтарь-один" и "Андор"

для знакомства с прошлым персонажей: "Ган Соло", "Оби-Ван Кеноби" и "Войны клонов"

для исследования галактики после оригинальной трилогии: "Мандалорец", "Книга Бобы Фетта" и "Асока".

Отдельные проекты можно смотреть самостоятельно, но некоторые сериалы связаны. Если хотите лучше понять историю Асоки Тано, сначала просмотрите "Повстанцев", а если интересует сюжет "Мандалорца", не пропускайте "Книгу Бобы Фетта" между вторым и третьим сезонами.

Начать самое простое с "Бунатр-один": он связан с основными фильмами, но рассказывает отдельную историю с новыми героями и собственной атмосферой.