Манікюр на Хелловін-2026: кумедні дизайни з павуками, кажанами та привидами (фото)

Золотистий шимер із символами Хелловіну

Якщо ви любите яскравий манікюр, зверніть увагу на дизайн із жовто-золотистим лаком і дрібними блискітками. Сяйлива основа створює святковий настрій, а тематичні малюнки додають образу грайливості.

На нігтях можна зобразити білого привида, золотистий гарбуз із чорними деталями та чорні патьоки. Доповнити дизайн допоможуть стилізовані елементи французького манікюру.

Варіант яскравого манікюру (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Мінімалістичний френч із привидами

Для тих, хто віддає перевагу лаконічному нейл-арту, підійде незвична інтерпретація французького манікюру. Замість класичної білої лінії кінчики нігтів оформлюють у формі силуетів привидів із маленькими чорними очима.

Такий дизайн має кумедний вигляд і водночас залишається стриманим. Він пасуватиме тим, хто хоче підтримати атмосферу свята без надто яскравих кольорів і великої кількості малюнків.

Манікюр із привидами (фото: instagram.com/samrosenails)

Готична павутина та сріблясті павучки

Павутина - один із найвиразніших мотивів для манікюру на Хелловін. Щоб дизайн мав сучасний вигляд, поєднайте глянцевий сіро-коричневий лак із прозоро-рожевою базою.

На кількох нігтях можна намалювати тонку білу павутину, а інші залишити напівпрозорими та прикрасити об'ємними сріблясто-чорними павучками з металевим блиском. Контраст відтінків зробить нейл-арт виразним, але не надто строкатим.

Манікюр із павуками на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч із павутиною та дрібними акцентами

Ще один варіант для прихильниць ніжного манікюру - французький дизайн на прозоро-рожевій основі. Кінчики нігтів прикрашають тонкою білою павутиною, доповнюючи її маленькими чорними павучками.

Для додаткового сяйва можна використати поодинокі золотисті та прозорі стрази. Вони делікатно відбиватимуть світло й підкреслюватимуть витонченість дизайну.

Такий манікюр поєднує святкову тематику з елегантністю, тому підійде тим, хто не хоче відмовлятися від звичного ніжного оформлення нігтів.

Манікюр на Хелловін-2026 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Сріблясті 3D-привиди з рожевим сяйвом

Любителькам незвичних текстур варто придивитися до манікюру з ефектом "котячого ока". Його головна особливість - об'ємні сріблясті силуети привидів із перламутровими відблисками та ніжним рожевим підтоном біля основи.

Завдяки поєднанню металевого блиску й рожевого сяйва дизайн має ефектний вигляд і привертає увагу навіть без великої кількості додаткових малюнків.

Такий варіант підійде тим, хто хоче зробити тематичний манікюр головним акцентом святкового образу.

Нейл-арт на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails)

Яскравий манікюр із різними персонажами

Якщо не можете зупинитися на одному мотиві, спробуйте комбінований дизайн. На кожному нігті можна зобразити окремого персонажа або символ свята: білого привида, помаранчевий гарбуз "Джек-ліхтар", чорного кота з жовтими очима чи відьомський казан зі звареним зіллям.

Такий нейл-арт особливо сподобається тим, хто любить деталізовані малюнки та грайливі поєднання кольорів. Зображення можна намалювати вручну, перенести на нігті за допомогою спеціальних наклейок або використати техніку стемпінгу.

Дизайн на Хелловін (фото: instagram.com/pop_polished)

Мініатюрний конфеті-арт

Для тих, хто любить милі деталі, підійде манікюр із мініатюрними тематичними малюнками. На довгих нігтях мигдалеподібної форми можна розмістити маленькі гарбузики, привидів, кажанів, півмісяці, зірочки та солодощі.

Завдяки невеликому розміру зображень дизайн не виглядає перевантаженим, навіть якщо на кожному нігті є кілька елементів. Такий варіант має грайливий вигляд і дозволяє поєднати відразу кілька символів Хелловіну.

Ідея манікюру на Хелловін-2026 (фото: instagram.com/overglowedit)

Який манікюр обрати на Хелловін-2026

Під час вибору дизайну орієнтуйтеся на власний стиль і святковий образ. Золотистий шимер і комбіновані малюнки підійдуть прихильницям яскравого нейл-арту, а френч із привидами чи павутиною - тим, хто віддає перевагу стриманішим рішенням.

Якщо хочеться незвичного ефекту, зверніть увагу на об'ємних сріблястих павучків і 3D-привидів. А мініатюрні малюнки стануть вдалим вибором для тих, хто любить поєднувати святковий настрій із милими деталями.