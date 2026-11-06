Три пальта, які зроблять ваші повсякденні образи стильнішими: поради стилістки Крівіцької

Пальто-піджак - для активного повсякденного життя

Коротке пальто-піджак - чудовий варіант для тих, хто цінує комфорт і багато рухається протягом дня. Такий фасон особливо зручний для активного міського ритму: у ньому комфортно їздити за кермом, пересуватися містом, зустрічатися з друзями чи вирішувати повсякденні справи.

Водночас це не просто практична верхня одежина. Чіткі лацкани, структурована форма та характерний силует додають образу зібраності й охайності. Навіть звичайні джинси зі светром у поєднанні з таким пальтом виглядають значно стильніше та продуманіше.

Це той фасон, який легко вписати в базовий гардероб і носити практично щодня, не жертвуючи елегантністю заради комфорту.

Пальто-халат - м'яка елегантність і розслабленість

Довге м'яке пальто з поясом створює зовсім інший настрій. Воно вільніше лягає по фігурі, красиво рухається під час ходьби та додає образу невимушеності. При цьому зберігає класичну елегантність, яка робить його універсальним для різних стилістичних поєднань.

Таке пальто можна носити розстібнутим, створюючи легкий і розслаблений силует, або зав'язувати пояс, підкреслюючи талію. В останньому випадку образ стає більш виразним і жіночним.

Особливо цікаво пальто-халат поєднується з одягом, який сам по собі не претендує на особливу вишуканість. Наприклад, навіть простий спортивний костюм у комплекті з довгим пальтом і поясом може виглядати розкішно. Саме контраст між комфортною базою та елегантною верхньою одежиною створює ефект стильного, продуманого образу.

Пряме пальто - для вишуканих і статусних образів

Довге пряме пальто з більш структурованим силуетом - вибір для тих, хто хоче додати гардеробу виразності та особливого настрою. Чітка лінія плечей, прямий крій і глибокий графітовий колір роблять його самодостатньою частиною образу.

Такий фасон виглядає стримано, але водночас дуже ефектно. Він додає образу вишуканості, елегантності та навіть легкого відчуття статусності. При цьому не потребує складних стилістичних рішень: достатньо правильно підібрати речі, які доповнять його чіткий силует.

Особливо красиво пряме пальто виглядає в поєднанні зі спідницею та високими чоботами. Такий комплект створює елегантний вечірній образ, який підійде для зустрічей, виходів у місто чи особливих подій. Це приклад того, як одна вдало підібрана річ може зробити навіть лаконічний гардероб значно цікавішим.