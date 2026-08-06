Ці речі безнадійно псують інтер'єр: дизайнери радять позбутися їх уже зараз

Важкі штори та ламбрекени

Масивні портьєри з ламбрекенами давно втратили популярність. Вони роблять кімнату візуально меншою, накопичують пил і перевантажують інтер'єр.

Натомість дизайнери радять звернути увагу на легкі однотонні штори, льон, бавовну або римські штори, які пропускають більше природного світла.

Меблеві гарнітури "стіна в стіну"

Однакові шафи, комоди й полиці, які займають усю стіну, вже не вважаються ознакою сучасного ремонту.

Сьогодні набагато актуальнішими є модульні меблі, які можна комбінувати між собою та легко змінювати залежно від потреб.

Надлишок глянцю

Глянцеві фасади, блискучі меблі та натяжні стелі з дзеркальним ефектом поступово поступаються місцем більш спокійним текстурам.

Матові поверхні виглядають дорожче, краще приховують дрібні подряпини й додають інтер'єру затишку.

Відкриті полиці, заставлені дрібницями

Відкриті полиці самі по собі не вийшли з моди. Однак коли вони переповнені сувенірами, баночками, рамками чи іншими дрібними речами, простір починає виглядати захаращеним.

Зараз у тренді мінімальна кількість декору та добре організовані системи зберігання.

Дешеві імітації дерева, мармуру чи каменю

Пластикові панелі або меблі, які лише віддалено нагадують натуральні матеріали, часто здешевлюють інтер'єр.

Дизайнери радять обирати прості, але якісні матеріали або їх сучасні реалістичні аналоги.

Фотошпалери

Величезні зображення нічного міста, водоспадів, квітів або тропічних пляжів давно перестали бути символом стильного ремонту.

Сьогодні набагато актуальніше виглядають однотонні стіни, декоративна штукатурка або спокійні акцентні покриття.

Пухнасті декоративні подушки та ковдри

Декор зі штучного хутра, який кілька років тому був дуже популярним, сьогодні дедалі частіше називають застарілим.

На зміну йому прийшли натуральні тканини, лаконічні фактури та текстиль без зайвого блиску.

Строкаті килими

Килими залишаються актуальними, але моделі з надто яскравими візерунками або застарілими орнаментами вже не відповідають сучасним тенденціям.

Натомість популярності набувають однотонні або лаконічні моделі природних відтінків.

Велика кількість статуеток і сувенірів

Колекції сувенірів, магнітів, декоративних фігурок та інших дрібничок створюють так званий "візуальний шум".

Дизайнери радять залишати лише кілька улюблених предметів, які справді мають цінність або доповнюють інтер'єр.

Штучні квіти

Навіть дорогі штучні рослини часто поступаються живим за зовнішнім виглядом і не додають оселі відчуття свіжості.

Якщо немає можливості доглядати за кімнатними рослинами, краще обрати кілька невибагливих видів або використовувати сухоцвіти в лаконічних композиціях.