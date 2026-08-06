Эти вещи безнадежно портят интерьер: дизайнеры советуют избавиться от них уже сейчас

Тяжелые шторы и ламбрекены

Массивные портьеры с ламбрекенами давно утратили популярность. Они делают комнату визуально меньшей, накапливают пыль и перегружают интерьер.

Дизайнеры советуют обратить внимание на легкие однотонные шторы, лен, хлопок или римские шторы, которые пропускают больше естественного света.

Мебельные гарнитуры "стена в стену"

Одинаковые шкафы, комоды и полки, занимающие всю стену, уже не считаются признаком современного ремонта.

Сегодня намного актуальнее модульная мебель, которую можно комбинировать между собой и легко менять в зависимости от потребностей.

Излишек глянца

Глянцевые фасады, блестящая мебель и натяжные потолки с зеркальным эффектом постепенно уступают место более спокойным текстурам.

Матовые поверхности смотрятся дороже, лучше скрывают мелкие царапины и придают интерьеру уют.

Открытые полки, заставленные мелочами

Открытые полки сами по себе не вышли из моды. Однако, когда они переполнены сувенирами, баночками, рамками или другими мелкими вещами, пространство начинает выглядеть загроможденным.

Сейчас в тренде минимальное количество декора и хорошо организованная система хранения.

Дешевые имитации дерева, мрамора или камня

Пластиковые панели или мебель, только отдаленно напоминающие натуральные материалы, часто удешевляют интерьер.

Дизайнеры советуют выбирать простые, но качественные материалы или их современные реалистичные аналоги.

Фотообои

Громадные изображения ночного города, водопадов, цветов или тропических пляжей давно перестали быть символом стильного ремонта.

Сегодня гораздо более актуально смотрятся однотонные стены, декоративная штукатурка или спокойные акцентные покрытия.

Пушистые декоративные подушки и одеяла

Декор из искусственного меха, несколько лет назад очень популярный, сегодня все чаще называют устаревшим.

На смену ему пришли натуральные ткани, лаконичные фактуры и текстиль без лишнего блеска.

Пестрые ковры

Ковры остаются актуальными, но модели со слишком яркими узорами или устаревшими орнаментами уже не соответствуют современным тенденциям.

Вместо популярности приобретают однотонные или лаконичные модели естественных оттенков.

Большое количество статуэток и сувениров

Коллекции сувениров, магнитов, декоративных фигурок и других безделушек создают так называемый "визуальный шум".

Дизайнеры советуют оставлять лишь несколько излюбленных предметов, действительно имеющих ценность или дополняющих интерьер.

Искусственные цветы

Даже дорогие искусственные растения часто уступают живым по внешнему виду и не придают жилищу ощущения свежести.

Если нет возможности ухаживать за комнатными растениями, лучше выбрать несколько неприхотливых видов или использовать сушеные цветы в лаконичных композициях.