Українські зірки в дубляжі мультфільмів: кого озвучували Денисенко, Притула та Пивоваров

Мавка. Лісова пісня

У мультфільмі "Мавка. Лісова пісня" зібрали чималий зірковий склад. Головну героїню озвучила акторка Наталка Денисенко, її коханого Лукаша - співак Артем Пивоваров, а шумника Гука - Михайло Хома, відомий як DZIDZIO.

До дубляжу також долучилися Сергій Притула, який озвучив стиліста Фрола, Олена Кравець у ролі Килини, Юлія Саніна як Русалка Водяниця та Олег Скрипка, який подарував голос Тому, Що у Скелі Сидить. Оповідачкою стала Ніна Матвієнко.

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

В українському мультфільмі 2018 року зібрали незвичну команду дубляжу, до якої увійшли музиканти, телеведучі та коміки.

Надя Дорофєєва озвучила принцесу Мілу, а Олексій Завгородній, відомий як Позитив, - Руслана. Юрій Горбунов подарував голос Коту Вченому, Сергій Притула - Нестору, а Олег Фагот Михайлюта з гурту ТНМК - чарівнику Фіну.

До команди також долучилися зірки "Дизель Шоу" - Євген Гашенко, Єгор Крутоголов та Олександр Бережок. Вони озвучили трьох братів, які вирушили на пошуки викраденої принцеси.

Секрети домашніх тварин

Що роблять домашні улюбленці, коли господарі йдуть із дому? На це запитання з гумором відповідає анімаційна комедія "Секрети домашніх тварин", в українському дубляжі якої можна почути знайомих артистів.

Сергій Притула озвучив Сніжка - маленького білого кролика, який виявляється значно хитрішим і сміливішим, ніж здається на перший погляд. Актор Андрій Федінчик подарував голос головному герою Максу, а Олеся Жураківська - кішці Софі.

Сніжок став однією з найвідоміших анімаційних ролей Притули. Його персонаж поєднує комічність, запальний характер і несподівані повороти поведінки. У другій частині мультфільму шоумен знову повернувся до озвучення кролика.

Співай

В анімаційній комедії "Співай" герої змагаються в музичному конкурсі, який має врятувати театр коали Бастера Муна від занепаду. Історія об'єднує гумор, музику та персонажів із різними характерами й мріями.

Український телеведучий Юрій Горбунов озвучив Бастера Муна - коалу, яка організовує конкурс талантів. Співак MONATIK подарував голос баранчику Едді, найкращому другові Бастера. Співачка Анна Добриднєва озвучила дикобразиху Еш, а фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич - дикобраза Ленса.

Музика тут відіграє особливу роль: персонажі не лише розмовляють, а й виконують пісні. Тому артистам потрібно було передати характери героїв і через діалоги, і через вокальні партії.

Тролі: Знову разом

У третій частині анімаційної франшизи "Тролі" до українського дубляжу долучилися співачки Ольга Цибульська та KOLA.

Цибульська озвучила Віву - сестру Мачки, а KOLA подарувала голос Вініллі. Історія розповідає про нові пригоди Мачки та Пагінця, які намагаються врятувати Флойда, брата Пагінця, та знову об'єднати родину.

Для музичних артисток участь у такому проєкті стала можливістю проявити себе поза звичним форматом концертів і запису пісень. У дубляжі важливо не просто прочитати репліки, а передати емоції персонажа так, щоб глядач повірив у його характер.

Ґрінч

Співак Сергій Бабкін озвучив головного героя анімаційного фільму "Ґрінч" 2018 року. Його персонаж - зелений відлюдник, який не любить різдвяної метушні й вирішує зіпсувати свято мешканцям Ктограда.

Ґрінч намагається викрасти Різдво, але його план поступово змінюється під впливом подій і знайомства з маленькою Сінді Лу. За зовнішньою неприязню до святкової атмосфери ховається історія про самотність, прийняття та здатність змінюватися.

Ніна Матвієнко озвучила мера, а голос Сергія Бабкіна став українським голосом самого Ґрінча.

Микита Кожум'яка

Український анімаційний фільм “Микита Кожум'яка” вийшов у 2016 році. Це історія про сина легендарного богатиря Кирила Кожум'яки, який вирушає назустріч небезпечним пригодам і намагається довести, що здатний стати справжнім героєм.

До озвучення долучилися відомі українські актори, телеведучі та спортсмени. Василь Вірастюк подарував голос Кирилу Кожум'яці, а Руслана Писанка озвучила відьму. Також над персонажами працювали Віктор Андрієнко та Сергій Сивохо.

Участь Вірастюка особливо цікава, адже спортсмена звикли бачити в силових змаганнях і телевізійних проєктах. У мультфільмі ж він долучився до створення образу казкового богатиря.

Поганці

У центрі сюжету - банда злодіїв, яка звикла до пограбувань, але раптом вирішує спробувати стати хорошими. В українському дубляжі анімаційної комедії "Поганці" зібрали відомих телеведучих, коміків і музикантів. Сергій Притула озвучив пана Вовчука - лідера банди, Олександр Педан - професора Мармелада, а Артем Пивоваров - сеньйора Піраньйо.

До команди також долучилася акторка й телеведуча Лілія Ребрик, яка озвучила губернаторку Діану Хвостенко. Іванна Онуфрійчук подарувала голос журналістці Милі Білопухнастій.