Зірки "Спіймати Кайдаша" та "Тихої Нави" знялися у "Швидкарях": актори й сюжет нового серіалу

Про що серіал "Швидкарі"

У центрі сюжету - військовий парамедик Макс Коваленко, який прагне змінити роботу екстреної медицини та запровадити нові протоколи порятунку пацієнтів. Він отримує можливість випробувати свої ідеї на станції швидкої допомоги й формує власну бригаду.

Однак експеримент має відбуватися в умовах відкритої конкуренції. Головним суперником Макса стає досвідчений лікар Анатолій Савчук прихильник "старої школи", який має найкращу команду.

Керує станцією його донька Оксана. Водночас вона одружена з чиновником Ярославом Левченком - побратимом Макса, який допоміг запустити експеримент.

Поступово професійне протистояння виходить далеко за межі медицини. Реформа зачіпає інтереси політиків і наркомафії, а боротьба за порятунок людей перетворюється ще й на небезпечну детективну історію.

Хто зіграв парамедика та його головного суперника

Роль Макса Коваленка виконав актор Франківського драмтеатру Юрій Вихованець, знайомий глядачам за серіалами "Митець" і "Служба 112".

Його персонаж відданий професії та готовий відстоювати зміни, які допоможуть рятувати більше людей. Проте рішучість не захищає його від помилок і небезпеки.

"Коваленко не просто професіонал, він дуже віддана і талановита людина. Медицина для нього - більше, ніж робота, це його місія. Насправді рятувати життя інших - його покликання, і Макс йде за своєю ціллю. Водночас він звичайна людина, яка помиляється, іноді діє під впливом емоцій…", - розповів Вихованець.

Юрій Вихованець у ролі парамедика Макса Коваленко (фото надане пресслужбою)

Його опонента Анатолія Савчука зіграв Віктор Жданов, відомий за проєктами "Спіймати Кайдаша", "Кіборги", "І будуть люди" та "Я працюю на цвинтарі".

За плечима Савчука - десятиліття роботи та врятовані життя. Нову систему він спочатку сприймає як загрозу для себе та своєї команди, але згодом починає помічати переваги методів парамедиків.

Віктор Жданов грає роль лікаря Савчука (фото надане пресслужбою)

Цимбалару та Кисіль зіграли подружжя із секретами

Анастасія Цимбалару втілила Оксану Савчук - головну лікарку підстанції швидкої допомоги. Її героїня підтримує батька, проте погоджується дати шанс експерименту Макса.

В особистому житті Оксани також назрівають зміни. Їй здається, що стосунки з чоловіком вичерпали себе, однак наважитися на нове кохання непросто.

За словами Цимбалару, творці серіалу хотіли показати не лише професію медиків, а й людей, які щодня виконують цю роботу.

"Ми часто говоримо про героїзм на фронті, але поруч з нами лікарі швидкої також щодня борються за життя людей. Працюють під час тривог, після обстрілів, у надзвичайному емоційному й фізичному напруженні. Ми хотіли показати передусім живих людей: вони теж втомлюються, бояться, переживають за своїх близьких, але продовжують робити свою роботу і рятувати інших. Наш серіал покаже те, що зазвичай залишається за дверима швидкої, - не лише складність професії, а й ціну, яку вони щодня платять за можливість врятувати чиєсь життя". - ділиться акторка.

Анастасія Цимбалару у ролі Оксани Савчук (фото надане пресслужбою)

Чоловіка Оксани, заступника голови ОДА Ярослава Левченка, зіграв Сергій Кисіль. Глядачі знають його за детективом "Тиха Нава", фільмом "БожеВільні" та серіалом "Жіночий лікар. Нове життя".

Левченко підтримує медреформу, але водночас веде власну гру. Оксана підозрює чоловіка у зраді, а його справжні наміри поступово розкриватимуться протягом історії.

"Дійсно, Ярослав хитрий, підступний, але розумний і з шармом. Спочатку він подобається, але потім дехто з глядачів змінить свою думку на прямо протилежну. Він цікавий, має свої секрети, вміє знайти спільну мову з людьми і сподобатись їм, але водночас небезпечний", - описав персонажа Кисіль.

Сергій Кисіль грає роль Ярослава Левченка (фото надане пресслужбою)

Хто ще з’явиться у "Швидкарях"

Юлія Амелькіна, відома за серіалами "Митець", "Будиночок на щастя" та "І будуть люди", зіграла чиновницю МОЗ Інну.

Вона - коханка Левченка, яка входить у довіру до його дружини. Інна вміє використовувати чужі таємниці та має власні плани на життя Оксани.

"Інна, потрапляючи в систему патріархального світу, стає заручницею системи. Їй здається, що коханець ідеально впишеться в те життя, до якого Інна прагне. Спочатку вона прагне отримати життя Оксани, її чоловіка, її посаду. Але згодом її плани зміняться, тож побачимо, що відбудеться", - розповіла акторка.

Юлія Амелькіна у ролі Інни чиновниці МОЗ (фото надане пресслужбою)

Мирослава Літвинська, яку глядачі могли бачити в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", постане в ролі Віки - доньки загиблого побратима Макса.

Коваленко пообіцяв піклуватися про дівчину, а вона долучається до його команди як водійка швидкої. Віка добре знається на механіці, володіє навичками контраварійного водіння та вміє надавати першу допомогу.

Мирослава Літвинська грає роль водійки швидкої Віки (фото надане пресслужбою)

Також у серіалі знялися Сергій Кияшко, Світлана Штанько, Олег Шушпанніков та Вадим Лисяний.

Коли дивитися прем’єру

Серіал "Швидкарі" стартує 28 вересня о 20:00 на ICTV2.